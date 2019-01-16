"Я скоро вернусь": дочь Майкла Джексона прокомментировала свою госпитализацию

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Дочь Майкла Джексона Пэрис прокомментировала свое состояние
Дочь Майкла Джексона Пэрис прокомментировала свое состояние / Instagram/ @parisjackson

20-летняя Пэрис Джексон неожиданно попал в больницу. Причиной госпитализации стала эмоциональная перегрузка. Девушка призналась, что с ней случилось на самом деле и какой информации не стоит верить.

Накануне стало известно, что 20-летняя дочь легендарного поп-певца Майкла Джексона попала в больницу. Как сообщали иностранные СМИ, Пэрис не смогла справиться со сложным периодом в жизни и ей нужна помощь специалистов.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала новый снимок, под которым объяснила поклонникам, что случилось на самом деле и отметила, что некоторые СМИ откровенно преувеличивают. К слову, на фотографии Пэрис Джексон предстала вместе с собакой, однако свое лицо она решила не показывать.

СМИ, как всегда, все преувеличили. Да, я взяла перерыв в работе, социальных сетях и общении по телефону, поскольку иногда этого действительно становится слишком много в жизни. Каждый имеет право на перерыв. Но я счастлива и здорова, я чувствую себя лучше, чем когда-либо! У нас с Габриэлем есть новая музыка, которой мы хотим поделиться с вами. Надеюсь, что Новый год начался у вас с любви, света и всех благ. Я скоро вернусь,
– написала 20-летняя дочь Майкла Джексона на своей странице в социальных сетях.

 
Теги: LifeStyle Голливуд Пэрис Джексон
Источник: 24 канал
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