Я следую собственной теории БДСМ, – Оля Цибульская с юмором открыла секрет семейного счастья

Популярная певица Оля Цибульская интригует поклонников не только своим творчеством, но и личной жизнью. Артистка тщательно скрывает имя и лицо своего мужа, однако без колебаний признается: она счастлива. Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться у звезды, какой секрет ее безупречных отношений.

Кто сумел покорить сердце Оли Цибульской – о таинственном муже артистки известно только то, что она сама рассказывает. Поэтому этот вопрос остается главной загадкой знаменитой красавицы, которую сейчас журналистам не удалось раскрыть.

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Однако известно, что со своим мужем она познакомилась еще в школьные годы. Любовь Оли Цибульской, которая вспыхнула в подростковом возрасте, переросла в крепкие отношения и брак. К шоу-бизнесу муж не имеет никакого отношения, а в одном из комментариев артистка призналась, что он бизнесмен и не хочет вести публичную жизнь. Собственно, скрывать его лицо от общественности певица решила давно, ведь их брак был под угрозой распада из-за ревности любимого. И этот кризис Оля Цибульская сумела преодолеть и теперь может похвастаться семейной идиллией. Какой секрет крепких отношений – она рассказала в эксклюзивном комментарии для LifeStyle 24.

Секрет – знать, когда нужно открыть рот, а когда его нужно закрыть. В семейной жизни это очень важная штука. Надо понимать, когда промолчать, а когда сказать все, что накипело. И когда в голове уже рисуется мультик со сценарием, в котором ты разбиваешь ему об голову вазу, – сначала подумай, что ты хочешь больше: быть правой или быть счастливой,

– рассказала Оля Цибульская.



Оля Цибульская с мужем / Пресс-служба

Но, как и у любой пары, в семье артистки случаются конфликтные ситуации. На это у Оли Цибульской есть свой рецепт семейного счастья – БДСМ. Однако речь не идет о традиционном значении этой аббревиатуры, а о борще, диалоге, сексе, милосердии.

Обычно конфликты происходят только в моей голове. Женщина склонна делать из мухи слона и придумать максимальный конфликт, которого на самом деле не существует. Даже мысленно трижды собрать вещи и уехать в неизвестном направлении. Но на самом деле фокус женщины в том, чтобы не доводить до конфликта и сдаться "в плен" вовремя. Я руководствуюсь собственной теорией БДСМ – борщ, диалог, секс, милосердие,

– добавила она.

День святого Валентина Оля Цибульская провела с любимым и сыном Нестором. Артистка призналась, что не обменивается подарками на праздники, однако охотно делает и получает сюрпризы. Но в 2020 году звезда сделала своеобразное исключение: на День влюбленных Оля Цибульская презентовала песню Prosecco, которую подарила любимому.

"Мой особый сюрприз на День святого Валентина – это отсутствие цветов и валентинки. У нас с мужем договоренность, что мы дарим друг другу подарки, не привязываясь к празднику. Но в этом году я дарю ему песню. 14 февраля у меня релиз нового хита Prosecco. Как говорят, "слова – Оля Цибульская, музыка – Оля Цибульская, исполняет – Оля Цибульская", – с юмором ответила певица.

Слушайте новую песню Оли Цибульской Prosecco: аудио