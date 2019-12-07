Я слишком скучный: Роберт Паттинсон о возможном скачке популярности после роли Бэтмена

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Роберт Паттинсон / IMDb

Известный английский актер Роберт Питтинсон уже давно покорил Голливуд. Однако даже культовые звезды имеют страхи и надежды относительно своего будущего, а также часто обдумывают полученную популярность. Так, 33-летняя звезда "Сумерек" признался, чего ждет после выполненной роли Бэтмена.

Недавно стало известно, что Роберт Паттинсон получил одну из самых популярных ролей современности – он сыграет Бэтмена в будущей супергеройской ленте. Однако популярный актер признался, что ситуация, которая постигла его после выхода "Сумерек", больше не повторится.

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Я думаю, что часть меня чувствует, что это невозможно. То, что произошло в "Сумерках" стало неожиданностью. И сейчас я не знаю, чего ожидать. Я надеюсь, что люди не будут выслеживать меня возле дома. Сейчас я считаю себя слишком скучным и старым для этого,
– заявил актер в интервью изданию Today.

Напомним, первая часть фильма "Сумерки" вышла на большой экран в 2008 году. Роберт Паттинсон сыграл в фантастической романтической саге обольстительного вампира Эдварда, который влюбился в обычную девушку Беллу.

Добавим, что пока будущий фильм о Бэтмене только готовится к старту съемок. Однако дата премьеры уже известна – мировой релиз состоится 24 июня 2021 года.

Сутінки Паттінсон Едвард
Роберт Паттинсон в "Сумерках" / IMDb

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд
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