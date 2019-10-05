Я стала ничтожной, – Анджелина Джоли впервые заговорила о разводе с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для октябрьского номера журнала Madame Figaro, которому дала откровенное интервью о разрыве с мужем Брэдом Питтом.

В интервью изданию Madame Figaro Анджелина Джоли призналась, что в начале развода с Брэдом Питтом она чувствовала, что потеряла саму себя. По словам актрисы, ей было очень больно и она "стала маленькой и ничтожной".

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Голливудская звезда добавила, что сейчас у нее "переходный период, который похож на возвращение домой и возврат к самой себе", но она еще остается растерянной.

К концу наших отношений с Брэдом и после разрыва с ним я была потерянной. Я себя не узнавала. Я стала маленькой, ничтожной, даже если это не было заметно со стороны. Я чувствовала глубокую, сильную боль,

– рассказала знаменитость.

Кроме того, Анджелина Джоли вспомнила, что во времена развода с мужем у нее начались проблемы со здоровьем и актриса выразила слова благодарности за то, что просто была живой.

"В конце концов, если мне больно – я еще жива. В тот же период у меня начались проблемы со здоровьем: такие вещи спускают с небес на землю и напоминают, как тебе повезло просто быть живым. Этот урок я хочу передать своим детям: идею обновления, возможности вернуть себе радость жизни. Мне пришлось искать радость заново", – отметила актриса.



Анджелина Джоли / Madame Figaro

Что известно о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли?

Около двух лет распри между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом не стихали. Актеры никак не могли найти компромисс и окончательно расстаться. О распаде звезды сообщили в 2016 году, а официально развелись только в апреле 2019 года.



Во время судебных процессов Брэд Питт настойчиво боролся за опеку над 3 биологическими детьми и 3 усыновленными. 55-летний актер утверждал, что Анджелина Джоли запрещает потомкам общаться с ним и даже контролирует их телефонные разговоры. Дети неоднократно заявляли, что недоразумения между родителями надоели, из-за чего 18-летний Медокс мечтал переехать в другую страну. Заметив, как их с Брэдом Питтом скандалы влияют на психическое здоровье детей, Джоли пошла на уступки: по решению суда она позволила детям проводить время с Питтом.