Я строгая мама, – Джамала рассказала о первом дне рождения сына

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Джамала с семьей
Джамала с семьей / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала рассказала подробности празднования первого дня рождения первенца Эмира-Рахмана.

Джамала призналась в интервью "Светской жизни", что с мужем не планировали шумный праздник и решили провести этот день в окружении самых близких людей.

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"Я вообще не планировала ничего праздновать. Так получилось, что девушка написала мне в социальной сети, что она хочет помочь нам устроить праздник. Она сделала для нас декорации, баннер и даже торт испекла", – подчеркнула артистка.

По ее словам, Эмиру-Рахману подарили много подарков на день рождения, но она – "строгая мама и выдает игрушки раз в месяц".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Также она добавила, что многих удивляет необычное имя ее сына, а иногда мальчика воспринимают как заграничного принца.

"Длинное имя сына воспринимают как нечто королевское. Но мы не воспитываем его как принца", – пояснила Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Джамала Дети и несовершеннолетние Звездные мамы
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