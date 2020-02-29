Я учусь дарить людям любовь, – Jerry Heil со слезами рассказала об отношениях и личной жизни

Певица стала настоящим открытием на просторах украинского шоу-бизнеса. Но если о жизненной позиции Jerry Heil громко заявляет публично, то тема отношений остается для нее под табу. Звезда призналась, что никогда по-настоящему не влюблялась и до сих пор не умеет принимать внимание мужчин.

В откровенном интервью для ютуб-программы Маши Ефросининой "Экзамен", 24-летняя Jerry Heil впервые рассказала о личной жизни. Неизменно позитивная и жизнерадостная исполнительница обожает праздники, однако в День влюбленных она никогда не чувствовала себя нужной. Со школьных лет Яна Шамаева не получала валентинок от парней, что спровоцировало в ней комплексы во взрослом возрасте.

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Ныне Jerry Heil осознает, что никогда не испытывала настоящей любви. Она не хотела обманывать ребят, поэтому все отношения заканчивались через несколько недель после романтических признаний. Однако она заметила, что у ее родителей также сложные отношения, а мама не умеет принимать от отца слова любви. Она не отвечала взаимностью, а реагировала на них шутя. Сейчас знаменитость пытается побороть личные "зажимы" благодаря работе с психологом.

У меня не сложилась модель того, что такое красивые отношения, как это дарить людям любовь. Я вот только сейчас учусь и моментами это реально бывает сложно. Когда тебе просто делают маленький жест, а ты не знаешь, как принять... Я какая-то как поломанная, что со мной не так,

– призналась артистка.



Jerry Heil со слезами рассказала об отношениях / Instagram / @thejerryheil

Последние отношения Jerry Heil закончились еще три года назад и длились всего два месяца. Сейчас она понимает, что готова отдавать свое тепло любимому человеку, однако, почувствовав романтическое проявление или симпанию от избранника, она начинает отдаляться. Ее пугала физическая близость и поэтому в свои 24 года певица девственница.

Я до сих пор не умею принимать внимание мужчин. Я закрываюсь и не могу себя почувствовать сексе... У меня всегда было такое ощущение: если ты не видишь с человеком будущего, какой смысл, ради чего,

– откровенно рассказала Jerry Heil.

Jerry Heil о личной жизни для Маши Ефросининой: смотрите видео онлайн