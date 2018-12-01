Я услышала выстрелы, – Виктория Бекхэм рассказала о "покушении" на свою жизнь 8 лет назад

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Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / www.gettyimages.com

44-летняя британская актриса, экс-участница группы Spice Girls и модельер Виктория Бекхэм рассказала, что в 2000 году начала получать письма с угрозами от сумасшедшего фаната. Следовательно, она постоянно чувствовала себя напряженной.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Впоследствии случился один неприятный инцидент на концерте, который Виктория Бекхэм вряд ли сможет забыть.

Мы стояли и пели песню Goodbye, а затем на последнем припеве я услышала выстрелы – бах, бах, бах, бах! Я схватилась за живот. Меня застрелили, я знала, что меня застрелили,
– рассказала дизайнер.

Как стало известно, это не были выстрелы, а просто воздушные шары, которые начали лопаться.

"Нас не предупредили, что это должно произойти", – добавила Бекхэм.

Напомним, поп-группа Spice Girls воссоединится для тура Великобританией, который запланирован на лето 2019 года. Однако группа будет не в полном составе – Виктория Бекхэм не будет участвовать в концертах.

Кто такие Spice Girls?Британская женская поп-группа Spice Girls была создана в 1994 году с участием Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джерри Холливелл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив распался.

Теги: LifeStyle Музыка Виктория Бекхэм Spice Girls
Источник: Lifestyle
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