Я устала стесняться своего тела: Деми Ловато поразила откровенным снимком без ретуши

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Деми Ловато
Деми Ловато / Instagram / @ddlovato

Американская певица, которая известна своими феминистическими взглядами, опубликовала новый снимок, на котором показала располневшую фигуру и призвала сторонников не стесняться своего тела.

Откровенное фото появилось на ее Instagram-странице вчера, 5 сентября. На нем Деми Ловато позировала в трендовом леопардовом купальнике. Изюминкой фотографии стала ее неожиданная раскованность, ведь 27-летняя звезда показала ноги, на которых виден целлюлит.

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Угадайте, что это? Целлюлит! Я устала стесняться своего тела, редактируя фотографии. Я хочу, чтобы эта новая глава в моей жизни была о том, чтобы быть настоящей, той, кто есть, а не соответствовать чьим-то стандартам,
– заявила певица.

демі ловато
Деми Ловато показала тело с целлюлитом / Instagram / @ddlovato

Кроме этого, Деми поделилась, что именно страх побудил ее редактировать фото и скрывать недостатки своей фигуры. Но теперь она горда за собственное тело, которое "так много пережило". Этим звезда намекнула на ее проблемы со здоровьем, которые возникли в середине 2018 из-за передозировки наркотиками.

Певица добавила и о том, что мучила себя диетами и отказывала во всем, что можно. Сейчас она до сих пор занимается в спортзале и следит за своей внешностью, но не ограничивает себя в еде так, как делала это раньше.

"Это такое прекрасное чувство – вернуться к работе, не напрягая себя изнурительными тренировками и не лишая себя кусочка торта на день рождения. Просто, чтобы все было ясно, я добавлю... Я не полностью довольна своей внешностью, но я благодарна за него, и это иногда лучшее, что я могу сделать. Я надеюсь вдохновить кого-то ценить себя и свое тело", – подытожила она.

После публикации такого сообщению Деми Ловато вдохновила многих своих поклонниц, которые вслед за ней начали публиковать похожи фото и обозначать артистку на них. Звезда призналась, что не ожидала такую ​​поддержку от фанатов, хотя хейтеров у артистки не стало меньше. Среди тех, кто поддержал Ловато, стала и Эшли Грэм – знаменитая plus-size модель, которая также пропагандирует красоту бодипозитива.

Демі Ловато
Реакция Деми Ловато на поддержку ее Эшли Грэм / Instagram-Stories / @ddlovato

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Эротика
Источник: LifeStyle 24
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