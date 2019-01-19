Я уже могу шевелить руками, – Диана Арбенина впервые рассказала о своем состоянии здоровья

Российская певица Диана Арбенина, которая на днях попала во французскую больницу с сердечным приступом, впервые обратилась к своим сторонникам. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Instagram.

Солистка группы "Ночные снайперы" призналась, что до сих пор находится в госпитале под наблюдением врачей. Сейчас Диана Арбенина чувствует себя значительно лучше, а ее жизни ничего не угрожает.

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Неожиданная госпитализация с сердечным приступом заставила артистку переосмыслить свой ритм жизни. Диана Арбенина отметила, что частые переезды могли стать причиной ухудшения ее состояния здоровья. Поэтому звезда пообещала, что в дальнейшем будет больше заботиться о себе. Кроме этого, она поблагодарила всех сторонников за немалую поддержку в сети.

Друзья, все, кто писал мне все эти дни, кто переживал за меня и беспокоился, очень благодарю. Я тронута. Мне уже лучше, я могу шевелить руками, ногами. Не забывайте, что жизнь музыкантов состоит из перелетов, переездов, смены часовых поясов. Не справился чуточку организм. Но я обещаю договориться с сердцем, с головой, постараюсь себя беречь,

– рассказала Диана Арбенина.

Стоит отметить, что видеообращение солистка группы "Ночные снайперы" записала в госпитале. Перед камерой она предстала в белой кофте, поверх черной майки и шапке.

Что случилось с Дианой Арбениной?

Вчера, 18 января, стало известно, что российскую певицу Диану Арбенину неожиданно госпитализировали. Случилось это во время ее отдыха во Франции. Поклонники артистки сразу же предположили, что вокалистка коллектива "Ночные снайперы" могла травмироваться на горнолыжном курорте. Однако впоследствии российские СМИ выяснили, что медики диагностировали у знаменитости сердечный приступ.

По словам представителей Дианы Арбениной, сердечный приступ длился 16 часов. Артистка пожаловалась на боль в груди еще утром, однако сначала не обращалась за помощью к врачам. Только через несколько часов солистка "Ночных снайперов" приехала в госпиталь.

Приступ длился 16 часов. До сих пор медикам не удается полностью снять боль, хотя состояние артистки, к счастью, стабилизировалось. Угрозы жизни нет,

– рассказала PR-менеджер певицы Мария Кохель.

Пока звезда не спешит отменять запланированные концерты. В то же время Диана Арбенина решила пройти обследование во Франции.

Диана Арбенина и УкраинаВ 2012-2013 годах Диана Арбенина участвовала в украинском развлекательном проекте. Артистка была звездным тренером на шоу "Голос країни". В июле 2014 года Диана Арбенина с группой "Ночные снайперы" выступила в Киеве. Со сцены артистка извинилась перед украинцами за своих коллег, поддержавших агрессивную политику РФ. После этого звезда отменила гастроли в России и откровенно отказалась от выступлений в Крыму. Однако в июне 2015-го Арбенина нарушила свои заявления, появившись на сцене оккупированного полуострова.