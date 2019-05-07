"Я вернулась": Даша Астафьева показала видео эффективных тренировок в зале

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Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Секс-символ украинского шоу-бизнеса, певица и актриса Даша Астафьева мотивирует своих поклонников в социальных сетях тем, что никогда не поздно вернуться с "загула" и начать заниматься спортом и заботиться о собственной внешности.

Видео с тренировки Даша опубликовала на своей странице в Instagram.

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Астафьева призналась, что поправилась на 5 килограмм, но решила не оправдываться из-за насыщенного графика и большого количества работы.

Каждая из нас срывается и знает почему! Глупо оправдываться, верить комплиментам чужих людей и каждый день думать, что зеркало дома в неудачном месте стоит,
– отметила певица.

Также звезда процитировала своего тренера, который говорит ей после "долгой разлуки и еженедельных обещаний скоро вернуться": "Ты хорошо выглядишь. Но сама знаешь, что можешь лучше".

Своим роликом Даша попыталась мотивировать поклонников к занятиям спортом. На видео она показала, как делает некоторые упражнения на ягодицы и пресс.

Как тренируется Даша Астафьева в зале: смотрите видео

 

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Дария Астафьева
Источник: LifeStyle 24
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