Я вижу какую-то предвзятость, – Сергей Лазарев прокомментировал результаты Евровидения-2019

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Евровидение-2019: представитель России Сергей Лазарев прокомментировал результаты финала
Евровидение-2019: представитель России Сергей Лазарев прокомментировал результаты финала / Instagram / @lazarevsergey

В Израиле состоялся финальный этап конкурса Евровидение-2019. По результатам голосования зрителей и нацжюри каждой из стран, победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоренс. В то же время российский певец Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении-2019.

В комментарии журналистам "Комсомольская правда" артист впервые прокомментировал результаты финала. По словам Сергея Лазарева, то, что Россия заняла третье место – результат предвзятого отношения не только к нему, но и ко всему государству.

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Я не знаю, что нужно такого сделать, чтобы России ставили нормальные баллы. Я вижу какую-то предвзятость, может быть, вообще к нашей стране. Хотя в этом году меня намного меньше доставали политическими вопросами. Вообще были все очень дружно настроены. Жюри поставили низкие оценки? Не знаю, может, им просто не понравилось,
– отметил Сергей Лазарев.

Кроме этого, российский певец не обошел и баллы от Беларуси и Грузии, которых он не получил. Сергей Лазарев не скрывал своего разочарования от таких показателей и поблагодарил те государства, которые оценили его выступление.

"Жаль, что Беларусь нас не поддержала в связи со скандалом, и мы не получили от них ни одного балла. Плюс были страны, которые нас не поддержали баллами, такие, как Грузия, например. Но были и те, которые нам поставили высокие оценки, за что им большое спасибо... Все все видят, все все понимают. У всех есть глаза и уши. Результат достойный, я страну не подвел", – заявил Сергей Лазарев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Отметим, что жюри оценило выступление Сергея Лазарева в 125 баллов, а затем артист оказался на 9 строчке рейтинга. Благодаря голосованию зрителей Россия сумела занять 3 место с общим баллом 369.

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Смотрите выступление Сергея Лазарева в финале Евровидения-2019: видео

Такие показатели прокомментировал и Филипп Киркоров, который отправился в Тель-Авив вместе с Сергеем Лазаревым. По его мнению, артист выступил "достойно, смело, профессионально".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну что!!! Мы это сделали! Достойно! Смело! Профессионально! Все мои слова благодарности этой потрясающей команде во главе которой стоял АРТИСТ СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ @lazarevsergey , которая трудилась все эти полгода день и ночь я скажу и напишу завтра, а пока- вот они - первые эмоции и счастье, что все позади и завтра домой!!! Спасибо, дорогой Серёжа за невероятное выступление!

Допис, поширений Филипп Киркоров (@fkirkorov)

 

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Теги: LifeStyle Музыка Новости России Евровидение 2019 Сергей Лазарев Новости LifeStyle
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