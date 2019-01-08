Я влюбилась, – вокалистка группы KAZKA взбудоражила сеть неожиданным заявлением

Перед нацотбором на Евровидение 2019 солистка популярной группы KAZKA сделала неожиданное заявление. В сети Александра Зарецкая призналась, что влюблена.

Как известно, группа KAZKA поборется за возможность представить Украину на международном конкурсе Евровидение 2019, который пройдет в Израиле. Но пока первый этап шоу не начался, участники коллектива решили отдохнуть, чтобы с новыми силами приступить к борьбе. В частности, солистка группы, Александра Зарецкая, отправилась на экзотичную Шри-Ланку, где не только медитирует, но и будоражит сеть.

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На своей странице в Instagram звезда сделала неожиданное признание. По словам Александры Зарицкой, она влюбилась. В то же время рассекречивать имя мужчины артистка пока не намерена.

Я влюбилась. Он невероятный и такой сильный! В его объятиях хочется тонуть. Как с этим жить?

– заявила Александра Зарецкая.

К неоднозначному сообщению певица добавила довольно пикантное фото. Перед камерой Александра Зарецкая позировала обнаженной в ванной.

Такое сообщение солистки группы KAZKA взбудоражило сеть. Ее поклонники в комментариях разделилась на две группы: одни советовали Александре оберегать свои чувства и получать удовольствие, другие же расстроились, потому что артистка может меньше времени уделять вокальной карьере.

Что известно о группе KAZKA?Коллектив из Киева, который был основан Александрой Зарицкой и Никитой Будашем в 2017 году, позже к ним присоединился Дмитрий Мазуря. Группа выполняет все песни на украинском языке. В 2014 году солистка группы приняла участие в проекте "Голос страны-4", а в 2017 году музыкантам удалось принять участие в кастинге шоу "Х-фактор-8" с авторской песней "Свята" и в команде Андрея Данилко успешно дойти до 5 прямого эфира проекта.



Уже в начале 2018 года группа получила музыкальную премию YUNA 2018 в категории "Открытие года", а также стала "Дебютом года 2017" по версии музыкального издания Karabas Live, получила награду в номинации "Новые имена" по версии музыкальной премии "Золотая Жар-Птица ".