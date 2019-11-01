Я впервые такое пережил, – Дзидзьо рассказал об авиапроисшествии в Вене

Популярный украинский певец Дзидзьо признался, что самолет, в котором он летел в Украину, имел неисправность. Поэтому артист пережил опасное авиапроисшествие.

Осенний отдых певец Дзидзьо, настоящее имя которого Михаил Хома, решил устроить в неповторимой Австрии. Известный украинец в течение нескольких дней знакомился с архитектурой и памятниками культуры в Вене, демонстрируя поклонникам соответствующие фото. Однако роскошный отдых завершился неприятным инцидентом.

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1 ноября Дзидзьо заставил переживать тысячи своих поклонников. На официальной инстаграм странице артист признался, что самолет, на который он приобрел билет, оказался неисправным. Об этом пассажиры узнали, когда вылетели из венского аэропорта. Поэтому пилот вынужден был совершить экстренное приземление в аэропорту.

Вылетел из Вены и тут через 15 минут пилот объявляет, что у нас проблемы с самолетом. Пока кружим над Веной,

– с волнением написал Дзидзьо.

Только после приземления пассажирам объяснили, что в самолете был неисправен насос, который подавал топливо. Поэтому пилот решил не рисковать и срочно вернуться на аэродром. В течение авиапроисшествия Дзидзьо информировал поклонников, что происходит, поэтому после возвращения в Вену поблагодарил всех за поддержку и извинился.

Мы приземлились в Вене. Хочу вам сказать, что эта ситуация очень нестандартная. Простите, что заставил вас волноваться, но я впервые в жизни такое испытал, не дай Бог никому. Оказывается, у самолета не работал насос, который подает топливо, и спасибо командиру, что он профессионально сработал и принял решение вернуться назад,

– проинформировал Дзидзьо.

Известно, что во время инцидента никто не пострадал, а рейс "Вена-Киев" перенесли на утро. По словам артиста, всех пассажиров поселили на ночь в отеле, который расположен возле аэропорта, а для тех, кто не понимает английский, объявления представителей авиакомпании перевел один из туристов. Уже утром Дзидзьо вернулся в Украину и еще раз поблагодарил поклонников в сети.