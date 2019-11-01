Я впервые такое пережил, – Дзидзьо рассказал об авиапроисшествии в Вене

41 Читати новину українською
Дзидзьо рассказал, как сел в неисправный самолет
Дзидзьо рассказал, как сел в неисправный самолет / Instagram / @dzidzio

Популярный украинский певец Дзидзьо признался, что самолет, в котором он летел в Украину, имел неисправность. Поэтому артист пережил опасное авиапроисшествие.

Осенний отдых певец Дзидзьо, настоящее имя которого Михаил Хома, решил устроить в неповторимой Австрии. Известный украинец в течение нескольких дней знакомился с архитектурой и памятниками культуры в Вене, демонстрируя поклонникам соответствующие фото. Однако роскошный отдых завершился неприятным инцидентом.

Читайте также: Разорванный пуховик и синяки: Руслана Писанка рассказала о неприятном инциденте в Киеве

1 ноября Дзидзьо заставил переживать тысячи своих поклонников. На официальной инстаграм странице артист признался, что самолет, на который он приобрел билет, оказался неисправным. Об этом пассажиры узнали, когда вылетели из венского аэропорта. Поэтому пилот вынужден был совершить экстренное приземление в аэропорту.

Вылетел из Вены и тут через 15 минут пилот объявляет, что у нас проблемы с самолетом. Пока кружим над Веной,
– с волнением написал Дзидзьо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Только после приземления пассажирам объяснили, что в самолете был неисправен насос, который подавал топливо. Поэтому пилот решил не рисковать и срочно вернуться на аэродром. В течение авиапроисшествия Дзидзьо информировал поклонников, что происходит, поэтому после возвращения в Вену поблагодарил всех за поддержку и извинился.

Мы приземлились в Вене. Хочу вам сказать, что эта ситуация очень нестандартная. Простите, что заставил вас волноваться, но я впервые в жизни такое испытал, не дай Бог никому. Оказывается, у самолета не работал насос, который подает топливо, и спасибо командиру, что он профессионально сработал и принял решение вернуться назад,
– проинформировал Дзидзьо.

Известно, что во время инцидента никто не пострадал, а рейс "Вена-Киев" перенесли на утро. По словам артиста, всех пассажиров поселили на ночь в отеле, который расположен возле аэропорта, а для тех, кто не понимает английский, объявления представителей авиакомпании перевел один из туристов. Уже утром Дзидзьо вернулся в Украину и еще раз поблагодарил поклонников в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

blog_ava
В Кремле назвали условие выделения денег на восстановление Донбасса
сегодня
4289
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle авиация Австрия Дзидзьо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
сегодня 12:00 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 643
Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели
сегодня 11:10 Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели
Юлія Девда 165
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
сегодня 09:53 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
72
Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
сегодня 09:20 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 8320
Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
31 октября 22:06 Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
Олена Левчук 5174
Новости
Больше новостей
Залиште відгук