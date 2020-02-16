Я все время борюсь с чувством материнской вины, – Кейт Миддлтон дала откровенное интервью

Герцогиня Кембриджская впервые стала героиней шоу "Счастливая мама, счастливый ребенок". В прямом эфире Кейт Миддлтон рассказала о трудностях материнства и своих трех беременностях. Как и любая женщина, она акцентировала внимание на том, что не существует идеальных матерей, просто во всем стоит искать баланс.

Как передает The Daily Mail, интервью у Кейт Миддлтон решилась взять писательница и ведущая Джованна Флетчер. Именно она подняла вопрос воспитания детей и трудностей, с которыми сталкивается герцогиня Кембриджская с тремя потомками. Жена принца Уильяма в первые минуты беседы призналась, что ее, как и всех матерей, тревожит чувство вины за свои действия или слова.

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"Да, безусловно, я все время борюсь с чувством материнской вины. Я думаю, что матери, которые утверждают, что не испытывают его, на самом деле просто врут. Это чувство начинает преследовать вас с того самого момента, как у вас только появляется ребенок. Наряду с этим я также чувствую огромную ответственность. Я так много узнала за последние несколько лет, что сейчас определенно делала бы все по-другому, даже во время своих беременностей. Эмоциональное благополучие матери напрямую сказывается на ребенке. Во время третьей беременности я понимала это намного лучше, чем во время первой", – откровенно рассказала Кейт Миддлтон.

Кроме этого, герцогиня призналась, что важно находить время для своих потомков. Ведь с детства они не будут помнить благосостояние в семье или что-то материальное, однако с удовольствием будут вспоминать совместные походы в парк или отдых.

"Я с детства помню, как важно делать самые простые вещи, например, ходить на совместные прогулки с детьми. Как родители, мы всегда должны помнить, что, несмотря на все сложности, наши дети на всю жизнь запоминают именно такие простейшие моменты. Я стараюсь никогда об этом не забывать. У меня есть одна милая фотография Шарлотты, на которой она нюхает колокольчик, – именно такие моменты очень много для меня значат. Я стараюсь каждый день отмечать что-то подобное, даже если это нечто незначительное и у меня совсем нет на это времени", – поделилась она.

Что вы запомнили из своего детства? Как вы сидите над домашним заданием на выходных или как вместе с родителями готовите сосиски на огне? Я бы хотела, чтобы мои дети запомнили нас семьей, которая вместе идет на пляж. Не хотелось бы, чтобы в их памяти остались моменты, связанные со стрессовой ситуацией в доме,

– добавила Кейт Миддлтон.

В шоу герцогиня Кембриджская также вспомнила трудности, с которыми столкнулась во время беременности. Кейт Миддлтон не скрывала, что имела ужасный токсикоз, от которого она каждый день страдала. Принц Уильям видел, насколько сложно его жена переносит беременность и очень поддерживал ее в это время.

"Утром у меня была очень сильная тошнота, так что я была явно не самой счастливой из беременных. Это определенно был вызов как для меня, так и для близких членов семьи. Уильям видел, как я страдаю, но не понимал, как мне помочь. Я действительно была больна, практически ничего не ела. Но мое тело смогло отдать все необходимое для того, чтобы вырастить прекрасную новую жизнь", – вспомнила Кейт Миддлтон.

Интервью было частью работы герцогини Кембриджской в рамках инициативы 5BigQuestions. Кейт Миддлтон запустила опрос среди британцев, имеющих детей, и поинтересовалась методами и трудностями воспитания потомков. Кроме этого, представительница монархии на собственном примере хочет показать, что быть отличной, но не идеальной мамой, – просто. Поэтому она охотно рассказывает, как ей удается совместить работу в королевской семье с воспитанием принцев Луи и Джорджа, а также принцессы Шарлотты.