24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Я встал на колени и помолился: Робби Уильямс уверен, что переболел коронавирусом

- Читати новину українською
Робби Уильямс / Instagram / @robbiewilliams

Британский певец Робби Уильямс еще несколько дней назад давал онлайн-концерты в Инстаграме, но, как оказалось, он чувствовал себя ужасно, поскольку мог иметь коронавирус.

46-летний мужчина убежден, что был заражен коронавирусом. Первые симптомы Робби Уильям почувствовал сразу после возвращения из Австралии в США. Чтобы никого не подвергать опасности, он на три недели изолировался от семьи, ведь у него есть 40-летняя супруга Айда Филд и четверо маленьких детей.

Интересно Карантин продолжается: Робби Уильямс устроил онлайн-концерт

Уильямс признался изданию The Sun, что он был вялым и постоянно чувствовал усталость и тяжесть. Почему он не сделал тест на выявление коронавируса – он не сказал.

"Когда я приземлился в Лос-Анджелесе, там было непривычно пасмурно и серо, и то, что происходило, казалось очень апокалиптическим. Я находился на карантине и начал беспокоиться о еде, о том, что у меня заканчиваются лекарства. Пару дней просто очень боялся", – поделился Робби Уильямс.

Бывший участник Take That "убедил себя, что получил коронавирус".

Обычно я этого не делаю, но я встал на колени и помолился. Я подумал про свою жену и семью. В течение 30 секунд я поднял свои вибрации и почувствовал любовь. И знаете, что? Симптомы исчезли, и страх ушел. Теперь я защищен от низших энергий, от чувства ненужности,
– подчеркнул певец.


Дети встретили Робби Уильямса после возвращения из карантина / The Sun​

Напомним, что в похожей ситуации недавно находилась экоактивистка Грета Тунберг. Она тоже чувствовала признаки коронавируса после возвращения с отцом из Европы, поэтому решила самоизолироваться и не делать тест, пока бы ей не стало хуже. Сейчас девочка полностью здорова.

По состоянию на 6 апреля в мире подтверждено 1,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом,из них 266 тысяч выздоровели. Также зафиксировано почти 70 тысяч летальных случаев. В США, где находится самая большая концентрация звезд шоу-бизнеса, ситуация неутешительная – 336 тысяч заболеваний, почти 18 тысяч тех, которые выздоровели, и почти 10 тысяч летальных случаев.

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Коронавирус COVID-19 Робби Вильямс
Комментарии

Читайте также

сегодня , 12:21 Эпатажный блогер из Украины Павел Петель погиб в ДТП: фото 18+
Новини шоу-бізнесу 2600
сегодня , 05:30 Гороскоп на 6 апреля для всех знаков зодиака
Гороскоп 8378
сегодня , 07:30 Итальянский доброволец: Украина – это что-то чистое, настоящее. Это – истинная Европа
Новини України 23465
сегодня , 06:41 Карантин в Украине усилили: что нового
Новини України 32033
сегодня , 12:05 Благовещение 2020 в Украине: дата, традиции и приметы
Традиції 33269
сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
Медицина 217509
сегодня , 09:41 Под Москвой разбился блогер и порноактер из Украины Павел Петель: детали и фото
Новини шоу-бізнесу 7380
сегодня , 09:44 Певица Pink рассказала о симптомах коронавируса у трехлетнего сына: Джеймсон очень больной
Новини шоу-бізнесу 1621
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
сегодня 10:10 Английский для начинающих: какие фильмы можно посмотреть на карантине
Юлія Михайлова
5 апреля 20:21 Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить
Уляна Журба
4 апреля 12:36 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
4 апреля 10:25 Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего внимания
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей
Залиште відгук