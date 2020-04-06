Я встал на колени и помолился: Робби Уильямс уверен, что переболел коронавирусом
Британский певец Робби Уильямс еще несколько дней назад давал онлайн-концерты в Инстаграме, но, как оказалось, он чувствовал себя ужасно, поскольку мог иметь коронавирус.
46-летний мужчина убежден, что был заражен коронавирусом. Первые симптомы Робби Уильям почувствовал сразу после возвращения из Австралии в США. Чтобы никого не подвергать опасности, он на три недели изолировался от семьи, ведь у него есть 40-летняя супруга Айда Филд и четверо маленьких детей.
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Уильямс признался изданию The Sun, что он был вялым и постоянно чувствовал усталость и тяжесть. Почему он не сделал тест на выявление коронавируса – он не сказал.
"Когда я приземлился в Лос-Анджелесе, там было непривычно пасмурно и серо, и то, что происходило, казалось очень апокалиптическим. Я находился на карантине и начал беспокоиться о еде, о том, что у меня заканчиваются лекарства. Пару дней просто очень боялся", – поделился Робби Уильямс.
Бывший участник Take That "убедил себя, что получил коронавирус".
Обычно я этого не делаю, но я встал на колени и помолился. Я подумал про свою жену и семью. В течение 30 секунд я поднял свои вибрации и почувствовал любовь. И знаете, что? Симптомы исчезли, и страх ушел. Теперь я защищен от низших энергий, от чувства ненужности,
– подчеркнул певец.
Дети встретили Робби Уильямса после возвращения из карантина / The Sun
Напомним, что в похожей ситуации недавно находилась экоактивистка Грета Тунберг. Она тоже чувствовала признаки коронавируса после возвращения с отцом из Европы, поэтому решила самоизолироваться и не делать тест, пока бы ей не стало хуже. Сейчас девочка полностью здорова.
По состоянию на 6 апреля в мире подтверждено 1,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом,из них 266 тысяч выздоровели. Также зафиксировано почти 70 тысяч летальных случаев. В США, где находится самая большая концентрация звезд шоу-бизнеса, ситуация неутешительная – 336 тысяч заболеваний, почти 18 тысяч тех, которые выздоровели, и почти 10 тысяч летальных случаев.
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