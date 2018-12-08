Я выплакалась, – Дженна Дьюенн впервые рассказала о разводе с Ченнингом Татумом

В октябре западные СМИ взорвались новостью: идеальная пара Ченнинг Татум и Дженна Дьюенн, которые влюбились во время съемок фильма "Шаг вперед", решили расстаться. Впервые после объявления о разрыве танцовщица и актриса прокомментировала резонансную новость.

О личных переживаниях Дженна Дьюенн рассказала журналистам Сosmopolitan. Звезда призналась, что не сдерживала своих чувств от разрыва с Ченнингом Татумом, поэтому выплакалась и начала верить, что в ее жизни еще будет место для любви. Так и произошло: в СМИ предполагают, что Дженна Дьюенн закрутила роман с актером Стивом Кази.

Читайте также: В сети сравнили экс-жену и новую девушку Ченнинг Татум: реакция певицы

"Я не убегала от своих чувств, поэтому позволила себе выплакаться. И это действительно помогло. Я знала, что рано или поздно увижу свет в конце тоннеля. И чудо произошло: сейчас я счастлива в новых отношениях", – рассказала Дженна Дьюенн.

Актриса решила поделиться секретом своего счастья. По словам Дженны, нужно сначала полюбить себя, тогда и соответствующий партнер появится.

Я действительно верю в любовь, но также уверена, что она начинается с умения любить себя. И я убеждена: любовь к себе трансформируется в привлечение подходящего партнера. А те люди, которые должны были найти друг друга, обязательно найдут,

– отметила Дженна Дьюенн.

Кроме интервью, актриса украсила январский выпуск глянца. Перед камерой обольстительная Дженна Дьюенн позировала в спортивных костюмах с топами. Звезда не скрывала своей идеальной фигуры и природной красоты.



Дженна Дьюенн экс-супруга Ченнинга Татума / Сosmopolitan



Дженна Дьюенн прокомментировала развод / Сosmopolitan

Актриса Дженна Дьюенн / Сosmopolitan

Напомним, что история любви между Ченнингом Татумом и Дженной Дьюенн началась во время съемок картины "Шаг вперед" 2006 года, где оба играли главные роли. 2009-го пара сыграла свадьбу. А 31 мая 2013 у пары родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум. Впоследствии пара решила развестись после девяти лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на страницах в соцсетях.



В СМИ говорят, что после развода Ченнинг Татум закрутил роман с певицей Джесси Джей. Голливудский красавец побывал на нескольких выступлениях артистки и не сдерживал восторг от увиденного.