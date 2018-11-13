Яблочный пирог за 20 минут: пошаговый рецепт

Осень – пора урожая и замечательное время для чаепития с чем-то вкусненьким. Но на приготовление всегда хочется тратить как можно меньше времени. Поэтому мы подготовили для вас особый рецепт вкусного пирога за 20 минут.

Для приготовления такого пирога вам не понадобятся особые ингредиенты, все необходимое точно есть у вас дома.

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Ингредиенты:

5-6 яблок;

200 г муки;

100 г сахара;

50 г растопленного масла;

3 яйца;

200 мл молока;

порошок для печенья (1 ч. л.)

Рецепт приготовления

Яблоки почистить и нарезать тонкими пластинками толщиной 3-5 мм и оставить в миске, по желанию посыпать корицей.

В другую вместительную емкость влить половину молока, добавить яйца и сахар. Взбить все ингредиенты миксером или вручную. Понемногу добавлять муку, помешивая, чтобы не образовывалось комочков, и молоко. В конце добавить растопленное масло и порошок для печенья. Снова все хорошо перемешать и добавить яблоки.



Рецепт приготовления яблочного пирога / Unsplesh

Форму, диаметром 18-20 см, смазать маслом и, по желанию, посыпать дно молотыми сухарями. При выпекании сухари создадут твердую основу для пирога.

Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать 30 минут.