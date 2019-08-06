Яхта и дом в розах: как самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер отпразднует свое 22-летие

Самой молодой миллиардерше Кайли Дженнер совсем скоро исполнится 22 года. Девушка будет праздновать день рождения 10 августа, однако возлюбленный звезды Трэвис Скотт уже сделал первый сюрприз к празднику.

На днях Кайли Дженнер в честь своего 22-летия представила специальную праздничную коллекцию Kylie Cosmetics. Однако многих пользователей сети возмутило оформление средств для макияжа, ведь все продукты имеют изображение 100-долларовых купюр, фото Кайли и подпись "You're $0 money baby" ("Ты очень обеспеченная, девушка"). По мнению поклонников, новая коллекция продемонстрировала хвастовство богатством девушки.

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Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Издание TMZ сообщает, что Кайли Дженнер решила отпраздновать свой день рождения на роскошной яхте Tranquility, цена которой 250 миллионов долларов. На судне расположены 22 спальни, spa-комната, тренажерный зал, салон красоты, кинотеатр, бассейн и даже площадка для вертолета.

Как выглядит яхта Tranquility, на которой Кайли Дженнер отпразднует день рождения:

Яхта Tranquility / Фото: TMZ

Также Кайли уже начала получать первые подарки и сюрпризы к дню рождения. Ее любимый Трэвис Скотт, как и в прошлом году, украсил дом самой молодой миллиардерши в мире лепестками красных роз.

Звезда показала короткий ролик, а также открытку от бойфренда, на которой пишет "С днем рождения. Мы только начали. Любим тебя".



Дом Кайли Дженнер / Instagram-Stories / @kyliejenner



Дом Кайли Дженнер / Instagram-Stories / @kyliejenner