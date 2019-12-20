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Який декор для новогодней елки выбрала Кейт Миддлтон: атмосферные фото и видео

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Кейт Миддлтон показала свою новогоднюю елку / Twitter / @KensingtonRoyal

Уже считанные дни остались до католического Рождества, поэтому звезды друг за другом публикуют в сети атмосферные праздничные фото. Королевская семья также похвасталась и показала, как украсили главный символ Нового года в Кенсингтонском дворце. Кроме этого, в сети показали декор имения принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Как известно, каждую из резиденций Ее Величества приоденут к праздникам. По традиции, королева сама выбирает праздничный декор своего дома и передает эскизы помощникам, которые и воплощают замысел британского монарха. Ранее представители Кенсингтонского дворца показали, какой праздничный вид имеет поместье в Виндзоре. В главной комнате дворца установили большую новогоднюю елку, а для угощений достали золотистый сервиз из коллекции Елизаветы II.

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Багряна кімната резиденції королеви Єлизавети ІІ
Багровая комната резиденции королевы Елизаветы II / Getty Images

Однако на этом представители монархии не ограничились. 20 декабря в сети появились сказочные фото и видео, сделанные в помещении принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Главную елку королевская чета установила возле дворца. Декор герцоги Кембриджские выбрали традиционной праздничной палитры, поэтому елка сверкала желтыми гирляндами и золотистыми игрушками.

Ялинка біля Кенсінгтонського палацу
Елка у Кенсингтонского дворца / Twitter / @KensingtonRoyal

А вот уже в доме Кейт Миддлтон решила установить маленькие елки для троих детей: Джорджа, Шарлотты и Луи. Она учла, что в 2020-м мир встретит год белой металлической крысы, поэтому и украшения для дерева выбрала соответствующих цветов. Ролик уже успел покорить сеть, ведь на кадрах видно, как помощники королевской семьи искусно украшают комнаты Кенсингтонского дворца и двор резиденции. 

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Известно, что Рождество пара проведет не в этом уютном доме. Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети отправятся в дом Елизаветы II в Сандрингеме. Там вся королевская семья посетит церковную литургию и устроит большой ужин. Во время праздника Ее Величество передаст подарки наследникам и получит свои рождественские сюрпризы.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры Кейт Миддлтон Новогодние праздники Королівська сім'я
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