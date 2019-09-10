Янина Соколова и "Друга Ріка" представили клип "Сьомий день", посвященный онкобольным людям

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Янина Соколова и "Друка Ріка" в клипе "Сьомий день"
Янина Соколова и "Друка Ріка" в клипе "Сьомий день" / Пресс-служба

Известная украинская журналистка Янина Соколова, которая весной 2019 года призналась, что поборола рак, вместе с Валерием Харчишиным из "Друга Ріка" представила первую работу с мультимедийного проекта "Я, Нина". Это песня и клип на нее под названием "Сьомий день", посвященный людям больным раком.

Режиссером видеоклипа стала Анна свекольный, ранее уже снимала клипы для группы – "Ти я" и "Секрет". Главные роли в клипе исполнили Янина Соколова и Валерий Харчишин, которые сыграли влюбленных. Режиссер клипа объясняет, что цель видеоработы – изменить отношение общества к онкобольным и больных раком к самим себе.

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Премьера видеоклипа состоялась на телеканале "1+1" 10 сентября, а впоследствии – и на официальном YouTube-канале музыкальной группы.

Валерий Харчишин поделился, что каждую четвертую семью в Украине затрагивает болезнь (по статистке – 140 тысячам украинцев ежегодно диагностируют рак). И он знает, как трудно человеку принять такой диагноз и как трудно найти в себе силы для дальнейшей борьбы.

Однако у меня есть и другие примеры – это моя подруга Янина Соколова, которая даже в самые темные времена не теряла надежды и жажды жизни. Я буду счастлив, если наш новый клип поможет кому-то пережить страшный миг и подарит надежду на счастье, несмотря ни на что,
– прокомментировал выход совместной работы исполнитель.

Он добавил, что не удивительно, что главную роль исполнила Янина, ведь для нее "Сьомий день" – не просто очередная съемка, но и история личных переживаний.

Валерій Харчишин і Яніна Соколова
Валерий Харчишин и Янина Соколова​ / Пресс-служба

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Журналистка Янина в свою очередь добавила, что идея снять совместный клип принадлежит Валерию и поскольку они близкие друзья, то сразу же взялись за работу. Она уверена, что после просмотра этого видео украинцы хоть на минуту задумаются и изменят свою жизнь.

"Сьомий день" – это исповедь и призыв. Это история двух героев, которые нашли то, ради чего стоит проживать каждый день как последний, что бы ни случилось в вашей жизни. Мы хотим побудить людей любить и ничего не бояться. Мы не знаем, что будет завтра, но точно знаем, как можно сделать счастливыми друг друга сегодня,
– отметила Соколова.

Она подытожила, что видеоклип "Сьомий день" – это первая часть большой мультимедийной кампании, ведь в дальнейшем стоит ожидать выход автобиографической книги и премьеры художественного фильма "Я, Нина", где также сыграет Валерий Харчишин.

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Теги: Онкозаболевания Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Журналисты
Источник: LifeStyle 24
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