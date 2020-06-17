Внучка известной исполнительницы Софии Ротару Соня Евдокименко заявила о разрыве с бойфрендом, французом Марко Дюменилом. Поклонники ожидали свадьбу пары, однако оказалось, что влюбленные разошлись еще в январе.

Соня рассказала о разрыве с парнем в комментарии изданию Clutch. Девушка призналась, что не делала этого раньше, поскольку не любит делиться личной жизнью с общественностью.

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Соня Евдокименко и Марко Дюменил разошлись

19-летняя Соня принадлежит к тем людям, которые предпочитают держать подробности отношений подальше от посторонних глаз. Она публиковала фотографии с совместных путешествий с любимым в социальных сетях, однако больше ничего не рассказывала поклонникам или прессе. Теперь девушка призналась, что с января свободна. Причину разрыва с французским бизнесменом Марко Дюменилом она не рассекретила.

Известно, что экс-влюбленные обожают путешествовать. Вместе они побывали во многих странах мира и делились романтическими снимками с поклонниками.

Что известно о Соне Евдокименко?

Соня Евдокименко – певица и модель. Она известна также благодаря своей бабушке Софии Ротару, которую знают миллионы. Бабушка всегда поддерживала внучку и никогда не навязывала ей свое мнение. После окончания киевской школы девушка переехала в Лондон. Там она начала изучать историю искусств и английскую литературу.

В ноябре 2018 года Евдокименко презентовала свою дебютную песню Unbreakable. Она выступает под псевдонимом Sofia Eve.

Соня Євдокименко – Unbreakable: слушайте песню онлайн

Она обожает путешествовать и отдыхать в различных местах. На личной странице в инстаграме девушка часто делится кадрами, на которых демонстрирует свою стройную и привлекательную фигуру. У Сони действительно невероятные красота и талант.