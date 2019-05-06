Ярая феминистка: Эмбер Херд пришла на мероприятие, посвященное женщинам, в откровенном кимоно

Звезда фильма "Аквамен" и скандальная экс-жена Джонни Деппа стала гостьей феминистской конференции. 33-летняя Эмбер Хьорд надела на светское мероприятие total look в стиле кимоно с экстремально глубоким декольте.

Об активной гражданской позиции Эмбер Херд в отношении женщин не знают разве малыши. Голливудская актриса при каждой возможности рассказывает о своих взглядах и посещает мероприятия, посвященные феминизму. Так, на днях экс-жена Джонни Деппа стала гостьей конференции Create & Cultivate, состоявшейся в Бруклине.

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Для появления перед женщинами-миллениалами Эмбер Херд выбрала ярко выраженный наряд золотистого оттенка от Johanna Ortiz. Костюм состоял из широких штанов и длинной рубахи в стиле кимоно с глубоким декольте, стоимость которого составляла 2100 евро. Образ актрисы дополнили массивные серьги, цепочки на шее и золотые босоножки на высоких каблуках.



Эмбер Херд / Instagram / @amberheardcloset



Эмбер Херд / Instagram / @heard_addicted

