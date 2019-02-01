Яркая помада и платье с кружевом: в сети появилось архивное фото Меган Маркл

7 Читати новину українською
В сети появилось архивное фото Меган Маркл
В сети появилось архивное фото Меган Маркл / Twitter / @KensingtonRoyal

Беременная Меган Маркл уже стала своеобразным эталоном стиля. Немало приверженцев королевской семьи восхищаются ее вкусом и пытаются повторить образы. Однако не всегда герцогиня Сассекская выглядела настолько сдержанно и элегантно: для сцены она перевоплощалась в разных персонажей и наносила на лицо яркий макияж.

После королевской свадьбы очаровательная супруга принца Гарри посещает театры только для просмотра спектаклей или же в качестве патрона. Однако были времена, когда герцогиня Сассекская охотно выходила на сцену, демонстрируя талантливую игру. Тогда Меган Маркл не боялась нарушить протокол и с легкостью делала яркий макияж.

Читайте также: Меган Маркл поразила неожиданным выбором наряда: волшебные фото

Эти времена беременной экс-актрисе решила напомнить ее бывшая коллега Кэтрин Макфи. На своей странице в Instagram она опубликовала архивное фото, на котором позирует рядом с Меган Маркл. Герцогиня при этом одета в платье с белым кружевом и позирует перед камерой с вечерним make-up.

Обе в юности играли в мюзиклах. Сейчас одна – герцогиня, другая – выступает на Вест-Энде (театральный район Лондона, – 24 канал). Как по мне, звучит одинаково,
– рассказала о достижениях Кэтрин Макфи.

Меган Маркл на архівному фото

Меган Маркл и Кэтрин Макфи на архивном фото / Instagram / @katharinemcphee

В Сети отметили, что герцогиня Сассекская совсем не изменилась с годами. Вот только ее гардероб и макияж теперь соответствуют королевским правилам.

Герцогиня Меган Маркл в Асоціації університетів Співдружності

Герцогиня Меган Маркл в Ассоциации университетов Содружества / Getty Images

Теги: Королівська сім'я Меган Маркл LifeStyle
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
31 января 13:40 Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
105
Готов к критике, – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
31 января 10:01 Готов к критике, – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
760
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
30 января 18:23 Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
191
Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
30 января 18:00 Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
Олена Булан 480
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
30 января 11:25 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 26038
Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
29 января 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
Марта Вересюк 437
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук