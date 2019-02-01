Яркая помада и платье с кружевом: в сети появилось архивное фото Меган Маркл

Беременная Меган Маркл уже стала своеобразным эталоном стиля. Немало приверженцев королевской семьи восхищаются ее вкусом и пытаются повторить образы. Однако не всегда герцогиня Сассекская выглядела настолько сдержанно и элегантно: для сцены она перевоплощалась в разных персонажей и наносила на лицо яркий макияж.

После королевской свадьбы очаровательная супруга принца Гарри посещает театры только для просмотра спектаклей или же в качестве патрона. Однако были времена, когда герцогиня Сассекская охотно выходила на сцену, демонстрируя талантливую игру. Тогда Меган Маркл не боялась нарушить протокол и с легкостью делала яркий макияж.

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Эти времена беременной экс-актрисе решила напомнить ее бывшая коллега Кэтрин Макфи. На своей странице в Instagram она опубликовала архивное фото, на котором позирует рядом с Меган Маркл. Герцогиня при этом одета в платье с белым кружевом и позирует перед камерой с вечерним make-up.

Обе в юности играли в мюзиклах. Сейчас одна – герцогиня, другая – выступает на Вест-Энде (театральный район Лондона, – 24 канал). Как по мне, звучит одинаково,

– рассказала о достижениях Кэтрин Макфи.

Меган Маркл и Кэтрин Макфи на архивном фото / Instagram / @katharinemcphee

В Сети отметили, что герцогиня Сассекская совсем не изменилась с годами. Вот только ее гардероб и макияж теперь соответствуют королевским правилам.

Герцогиня Меган Маркл в Ассоциации университетов Содружества / Getty Images