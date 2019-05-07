Яркие и влюбленные: лучшие звездные пары Met Gala 2019

Яркое и масштабное модное мероприятие отгремело накануне, 6 мая, в Нью-Йорке. На традиционном светском событии собралось немало звезд, среди которых, как всегда, самые любимые пары Голливуда и других отраслей шоу-бизнеса. LiseStyle 24 сделал для вас подборку самых красивых пар, которые посетили Met Gala 2019.

Звездные пары всегда привлекают больше внимания, ведь эффекта всегда вдвое больше. Тем более, если каждый из двух весело улыбается, с удовольствием позирует перед камерой и не скрывает чувств к партнеру. Так, на розовой ковровой дорожке, несмотря на все перечисленное ранее, звездные пары поражали еще и своими образами, ведь Met Gala 2019 создан именно для ярких выходов!

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Так, на модном мероприятии сверкали Софи Тернер и Джо Джонас, которые всего несколько дней назад поженились, Ким Кардашян и Канье Уэст, Приянка Чопра и Ник Джонас, легендарный Шерлок Бенедикт Камбербэтч с Софи Хантер, а также помолвленные Джей Ло и Алекс Родригес. Порадовали своим присутствием новосозданные супруги Идрис Эльба и Сабрина Даур, старожилы шоу-бизнеса Жизель Бундхен и Том Брэди и самая молодая миллиардерша планеты Кайли Дженнер со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом.



Софи Тернер и Джо Джонас на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24



Идрис Эльба и Сабрина Даур​ / Коллаж: LifeStyle 24



Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер​ / Коллаж: LifeStyle 24



Кайли Дженнер и Трэвис Скотт​ / Коллаж: LifeStyle 24



Жизель Бундхен и Том Брэди​ / Коллаж: LifeStyle 24



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес​ / Коллаж: LifeStyle 24



Ким Кардашян и Канье Уэст​ / Коллаж: LifeStyle 24