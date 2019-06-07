Яркие купальники и морские пейзажи: Ирина Федишин презентовала клип "Хочу на Мальдіви"

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Ирина Федишин презентовала клип "Хочу на Мальдіви"
Ирина Федишин презентовала клип "Хочу на Мальдіви" / Скриншот с видео

Популярная украинская певица Ирина Федишин перед сезоном отпусков показала идеальный отдых в клипе "Хочу на Мальдіви". Артистка примеряла купальники и понежилась на роскошном пляже.

Новая видеоработа звезды появилась на ее YouTube-канале. Сама песня очень особенна для Ирины Федишин, ведь ее артистка создала самостоятельно. Идея и слова зародились во время гастролей по городам Украины.

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"Это авторская песня, которую я написала в гримерке города Шепетовка, находясь на гастролях. Иногда нам хочется все бросить, забыть о проблемах и уехать куда-то на отдых. Но, как всегда, что-то должно быть в первую очередь: работа, учеба, домашние обязанности и т.д. У меня – сначала концерт, а потом уже курорт", – поделилась Ирина Федишин.

По сюжету, певица представляет себе райский отдых на море в то время, как сидит возле старого автобуса и объедается снеками. Для съемок Ирина Федишин примерила несколько пикантных купальников и шубу с леопардовым принтом, что придало жары ролику. В конце режиссер добавил юмор, показав, как певица нашла в Украине место, напоминающее элитный пляж.

Смотрите новый клип Ирины Федишин к песне "Хочу на Мальдіви": видео

Ирина Федишин – "Хочу на Мальдіви": текст песни

Я бачила фото, я там краса.
Яка там вода, вода голуба.
Який там пісок, який там пейзаж,
Я хочу там фотку і сто раз про нас.
А ти приходиш і кажеш мені:
"Ми вилітаємо за декілька днів,
Але спершу в нас Шепетівка".
А як же так, де моя путівка?

Припев

Я хочу на Мальдіви!
Я хочу на Мальдіви!
Давай, коханий, купуй квиток.
Вези мене у райський куток.
Я хочу на Мальдіви!
Я хочу на Мальдіви!
Заходжу я в інста,
А там знов і знов
Красиві дівчата демонструють любов.

Я більше не можу чекати, давай,
Купуй цей квиток, я хочу у рай.
А ти приходиш і кажеш мені:
"Ми вилітаємо за декілька днів,
Але спершу в нас Шепетівка".
А як же так, де моя путівка?
Я хочу на Мальдіви!
Давай, коханий, купуй квиток,
Вези мене у райський куток.

Припев

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Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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