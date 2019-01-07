Яркие тени и зеленые татуировки: Дэвид Бекхэм снялся в провокационной фотосессии

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Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм / Instagram/ @davidbeckham

Английский футболист и в прошлом капитан сборной Англии снялся для обложки британского глянца LOVE. 43-летний Дэвид Бехкем примерил довольно провокационный и необычный образ.

Новые снимки знаменитого футболиста и отца четверых детей появились на официальной странице глянца в Instagram.

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Неожиданный образ Дэвида Бекхэма поразил его поклонников. На снимках он предстал в белом пиджаке от Dior, под которым виднелась бледно-розовая рубашка в полоску. На его глазах были ярко-зеленые тени, а из-под расстегнутого воротника виднелись татуировки в виде роз изумрудного цвета.

Поговаривают, что такая провокационная фотосессия помогла Дэвиду избавиться от закомплексованности и зависимости от мнения других, ведь он, как публичный человек озабочен тем, что о нем говорят его поклонники.

Образ для знаменитого футболиста придумывал фэшн-директор Dior'S Menswear Ким Джонс.

Всю жизнь я был застенчивым мальчиком, который прятался в углу и почти ни с кем не говорил. Уверенность я нашел, только когда оказался на поле. Это стоило того, чтобы стать профессиональным футболистом,
– приводит слова Дэвида издание в анонсе номера.

 

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 канал
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