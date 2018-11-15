Яркие выходы Кароль, Монатика и Ефросининой: как прошла церемония Best Fashion Awards 2018

В четверг, 15 ноября, в Киеве состоялась церемония награждения лучших специалистов в области моды. Звезды украинской эстрады посетили светское мероприятие, чтобы поддержать своих фаворитов.

Фото и имена со светского мероприятия появились в сети 15 ноября сразу после проведения мероприятия. Гостями торжественного вечера стали Тина Кароль, Маша Ефросинина, Василиса Фролова, Дмитрий Монатик, Элла Кандбила, Юлия Пелипас и многие другие знаменитости.

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Церемония награждения прошла в отеле Fairmont Grand Hotel в Киеве. Победители выбирались методом голосования определенной группой экспертов в области fashion. Вниманию специалистов были представлены коллекции двух последних сезонов.

Список победителей Best Fashion Awards 2018:

"Открытие года" – Юлия Богдан, бренд SIX.

"Лучшая fashion-постановка" – Иван Фролов, бренд Frolov.

"Sustainable Fashion" при поддержке DHL Express Украина – Ксения Шнайдер, Ksenia Schnaider.

"Вдохновение" (обладатель премии определяется голосованием дизайнеров) – модель Татьяна Рубан.

"Лучший дизайнер женской одежды" – Артем Климчук, ARTEMKLIMCHUK.

"Лучший дизайнер аксессуаров" – Руслан Багинский, Ruslan Baginskiy.

"Прорыв года" – Руслан Багинский, Ruslan Baginskiy.

Что такое Best Fashion Awards?Best Fashion Awards – церемония определения и награждения лучших специалистов в области моды за прошлый год. Эта премия дает возможность познакомиться с перспективными украинскими брендами и дизайнерами, которые в настоящее время делают значительные вклады в fashion-индустрию. Национальная церемония была основана в 2010 году.