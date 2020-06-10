Американская актриса и модель Элизабет Хёрли даже в 55 лет выглядит великолепно. Ее стройному телу может позавидовать любая красавица мира, поэтому звезда и решается на провокационные съемки. В день рождения Элизабет журналисты LifeStyle 24 подобрали 10 сексуальных фото, которые уже взбудоражили сеть.

10 июня Элизабет Хёрли празднует 55-летие. Но, несмотря на жаркие фото этой голливудской красавицы, сложно поверить, что эта цифра действительно о ней. Манекенщица с годами не теряет идеальную фигуру и охотно щеголяет ею в ярких бикини. Лучшие кадры Элизабет Хёрли публикует на своей инстаграм-странице, где очередную порцию эротики от звезды ждут более 1,6 миллиона поклонников.

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Сейчас все свое время именинница посвящает блогу и съемкам в фильмах. Последними работами Элизабет Хёрли являются роли в сериалах "Беглецы" и "Члены королевской семьи", а также киноленте "Когда ты придешь". Однако киноманы часто пересматривают комедии с зажигательной актрисой – "Мошенники" и "Ослепленный желаниями". Эти ленты хорошо известны и в Украине.

Но Элизабет Хёрли может с легкостью влюбить в себя не только отретушированными кадрами в фильмах, но и обыденными фотографиями. Актриса любит устраивать зажигательные фотосессии на пляже или во дворе своего поместья в Лос-Анджелесе. В день рождения звезды LifeStyle 24 решил подобрать фото с Элизабет Хёрли, которые уже успели взбудоражить СМИ.