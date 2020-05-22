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В ярких вышиванках Оля Полякова покорила сеть съемкой с дочерьми

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Оля Полякова покорила сеть съемкой с дочерьми
Оля Полякова покорила сеть съемкой с дочерьми / Instagram / @polyakovamusic

Популярная украинская певица не пренебрегает ни одной возможностью напомнить публике о себе и приобщает к публичности своих дочерей. Ко Дню вышиванки Оля Полякова устроила семейную фотосессию, для которой позировала вместе с детьми Алисой и Машей в роскошных платьях с ярким орнаментом.

Королева отечественного шоу-бизнеса непрерывно радует свою аудиторию новым контентом. Даже в изоляции Оля Полякова придумала, как не оставаться без внимания поклонников. Так, звезда устроила "карантинную" съемку с дочерьми возле собственного дома по случаю Дня вышиванки, который отмечали вчера, 21 мая. Результатами певица поделилась в инстаграм-профиле.

К теме День вышиванки: как украинские звезды поздравляют с праздником

Для семейной фотосессии Оля Полякова выбрала вышитые платья ярких цветов от дизайнера Юлии Магдич, наряды которой выбирают украинские звезды первого эшелона. На певице оригинальная вышивка с неоновым орнаментом, на старшей дочери Маше – с насыщенно-розовым узором, а на младшей Алисе платье светло-голубого цвета с разноцветными массивными цветами.

Красавицы-девушки позировали босиком с распущенными волосами. Как Оля Полякова, так и и дочери позировали перед камерой без макияжа, продемонстрировав естественную красоту, безупречную внешность и поразительное сходство, которое неоднократно замечали поклонники. Если старшая Мария больше похожа на маму-певицу, то младшая Алиса – на папу-бизнесмена Вадима Полякова.

оля полякова з доньками
Оля Полякова покорила сеть съемкой с дочерьми / Фото: Instagram / @polyakovamusic

оля полякова з доньками
Оля Полякова покорила сеть съемкой с дочерьми / Фото: Instagram / @polyakovamusic

оля полякова
Оля Полякова покорила сеть съемкой с дочерьми / Фото: Instagram / @polyakovamusic

Как Оля Полякова воспитывает своих дочерей?

Несмотря на то, что фото 15-летней Марии и 8-летней Алисы достаточно редко появляются на страницах социальных сетей Оли Поляковой, девушки ведут личные профили в инстаграме и уже успели завоевать расположение пользователей благодаря звездной мамочке. Так, певица довольно часто рассказывает о достижениях и воспитании детей. Недавно она призналась, что ее медоты не всегда были образцовыми.

В одном из прямых эфиров Оля Полякова объявила, что раньше била свою дочь Машу, однако благодаря характеру младшей дочери Алисы перестала это делать. Если со старшей девочкой звезда прибегала к манипуляциям и шантажу, то младшая – избалованная. Знаменитость раскаивается за свое поведение и отмечает, что с годами научилась быть хорошей мамой.

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle День вышиванки Звездные дети Оля Полякова
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