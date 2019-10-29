Яркий декор и много сладостей: Мелания и Дональд Трамп отпраздновали Хэллоуин в Белом доме

Официально Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября, однако в США этот праздник настолько популярен, что его отмечают за неделю до и даже неделю после. Так, кроме американских звезд к преждевременному празднованию Хэллоуина присоединились глава государства Дональд Трамп и его жена, первая леди, Мелания Трамп.

К преждевременному празднованию в течение недели присоединилось немало звезд, среди которых беременная Эшли Грэм, годовалая дочь Кайли Дженнер, модель Деми Роуз и многие другие. Накануне, 28 октября, к ним присоединилась и президентская чета США.

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Мелания и Дональд Трамп собрали во дворе Белого дома много детей, переодетых в маскарадные костюмы, и традиционно раздавали им конфеты и прочие сладости. Однако, в отличие от маленьких гостей, организаторы празднования решили принимать их в обычном наряде. Так, дарить сладости детям Мелания Трамп вышла в пальто в стиле пэчворк от Michael Kors за 6 тысяч долларов.



Мелания Трамп в пальто за 6 тысяч долларов / Getty Images

А вот о декоре резиденции президентские супруги не забыли. Издалека Белый дом был похож на дом с ужасами, так как оранжевое освещение и черные ветви деревьев создали по-настоящему жуткую атмосферу. А лестницы имения были усыпаны разноцветными тыквами.



Мелания и Дональд Трамп отпраздновали Хэллоуин / Getty Images