Яркий декор и много сладостей: Мелания и Дональд Трамп отпраздновали Хэллоуин в Белом доме

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Мелания и Дональд Трамп отпраздновали Хэллоуин в Белом доме
Мелания и Дональд Трамп отпраздновали Хэллоуин в Белом доме / Getty Images

Официально Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября, однако в США этот праздник настолько популярен, что его отмечают за неделю до и даже неделю после. Так, кроме американских звезд к преждевременному празднованию Хэллоуина присоединились глава государства Дональд Трамп и его жена, первая леди, Мелания Трамп.

К преждевременному празднованию в течение недели присоединилось немало звезд, среди которых беременная Эшли Грэм, годовалая дочь Кайли Дженнер, модель Деми Роуз и многие другие. Накануне, 28 октября, к ним присоединилась и президентская чета США.

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Мелания и Дональд Трамп собрали во дворе Белого дома много детей, переодетых в маскарадные костюмы, и традиционно раздавали им конфеты и прочие сладости. Однако, в отличие от маленьких гостей, организаторы празднования решили принимать их в обычном наряде. Так, дарить сладости детям Мелания Трамп вышла в пальто в стиле пэчворк от Michael Kors за 6 тысяч долларов.

Меланія Трамп
Мелания Трамп в пальто за 6 тысяч долларов / Getty Images 

А вот о декоре резиденции президентские супруги не забыли. Издалека Белый дом был похож на дом с ужасами, так как оранжевое освещение и черные ветви деревьев создали по-настоящему жуткую атмосферу. А лестницы имения были усыпаны разноцветными тыквами.

Меланія і Дональд Трамп відсвяткували Геловін
Мелания и Дональд Трамп отпраздновали Хэллоуин / Getty Images 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Хэллоуин LifeStyle Дональд Трамп Меланья Трамп
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