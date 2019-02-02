Яркий макияж и соблазнительные образы: Делевинь стала звездой журнала Love Magazine

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Кара Делевинь для The Love Magazine
Кара Делевинь для The Love Magazine / www.thelovemagazine.co.uk

Британская модель Кара Делевинь, начиная с 2019 года, уже успела принять участие во многих рекламных кампаниях. На этот раз ее пригласили для фотосессии в британский глянец о моде The Love Magazine.

Хотя январский номер глянца уже исчез из продажи, фотографии яркого фотосета начали появляться только сейчас. На новых кадрах, автором которых стал известный британский фотограф Анжело Пеннетта, звезда предстала в очень ярких и несколько причудливых образах.

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Кара Делевинь для The Love Magazine / The Love Magazine

Съемки в фотостудии происходили в в Нью-Йорке в конце 2018 года. Стилистом образов Кары стала фэшн-журналистка Кэти Гранд, которая сразу же является главным редактором журнала The Love Magazine. Среди образов, которые удалось примерить Делевинь, были вещи брендов Prada и Saint Laurent.


Кара Делевинь для The Love Magazine / The Love Magazine

"Будучи ребенком, я воспринимала красоту иначе. Весь мир был красивым – природа, животные, небо ... Я не воспринимала красоту исключительно через призму красоты людей ... По-настоящему красивой я почувствовала себя только тогда, когда меня полюбили такой, какая я есть", – поделилась своим видением красоты 26-летняя Делевинь в коротком видеоролике от журнала.

Кара Делевинь для The Love Magazine: смотреть видео

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Кара Делевинь
Источник: The Love Magazine
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