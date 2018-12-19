Ярко и со вкусом: Ирина Шейк стала лицом косметического бренда Marc Jacobs

32-летняя модель и "ангел" Victoria's Secret Ирина Шейк стала лицом косметической марки Marc Jacobs. Результат дебютного сотрудничества знаменитости и бьюти линейки от Marc Jacobs поражает своей колоритностью.

О том, что Ирина Шейк стала лицом бьюти линейки косметической марки Marc Jacobs, представители бренда сообщили на их странице в Instagram.

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Мы с нетерпением объявляем вам то, что Ирина Шейк стала новым лицом Marc Jacobs Beauty. Она невероятно красива и будет представлять наш бренд в 2019 году,

– сообщили о сотрудничестве с моделью спикеры марки.

На фото Ирина Шейк появилась в пурпурной шляпке и без одежды. Модель позировала перед камерами крупным планом, что создало вид, будто на фото она предстала обнаженной. На ее глазах были яркие тени в тон головному убору. Сама Ирина уверенно вела себя перед фотокамерами и с удовольствием продемонстрировала новую коллекцию палитры теней.