Ярко и со вкусом: Ирина Шейк стала лицом косметического бренда Marc Jacobs

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram/ @irinashayk

32-летняя модель и "ангел" Victoria's Secret Ирина Шейк стала лицом косметической марки Marc Jacobs. Результат дебютного сотрудничества знаменитости и бьюти линейки от Marc Jacobs поражает своей колоритностью.

О том, что Ирина Шейк стала лицом бьюти линейки косметической марки Marc Jacobs, представители бренда сообщили на их странице в Instagram.

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Мы с нетерпением объявляем вам то, что Ирина Шейк стала новым лицом Marc Jacobs Beauty. Она невероятно красива и будет представлять наш бренд в 2019 году,
– сообщили о сотрудничестве с моделью спикеры марки.

На фото Ирина Шейк появилась в пурпурной шляпке и без одежды. Модель позировала перед камерами крупным планом, что создало вид, будто на фото она предстала обнаженной. На ее глазах были яркие тени в тон головному убору. Сама Ирина уверенно вела себя перед фотокамерами и с удовольствием продемонстрировала новую коллекцию палитры теней.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marc Jacobs Beauty (@marcbeauty)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marc Jacobs Beauty (@marcbeauty)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marc Jacobs Beauty (@marcbeauty)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 

Теги: LifeStyle Красота Стиль и мода Мода Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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