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Ярко и стильно: Леся Никитюк продемонстрировала эффектный образ

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Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая и блогерша не перестает поражать поклонников. Сначала она публиковала горячие фото с отдыха, а теперь показала яркий образ с красными тенями.

Зажигательная и забавная Леся Никитюк в очередной раз делится стильными кадрами в своем фотоблоге. Звезда посетила мировое шоу Цирка дю Солей Crystal в Киеве, о чем рассказала поклонникам на своей странице в инстаграме.

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Леся как всегда выглядит на фотографиях отлично. Для этого мероприятия она выбрала яркий и эффектный образ, который точно не в ее стиле, однако знаменитости очень подходит.

Телеведущая надела красную кофту и черные штаны. К этому наряду добавила еще куртку, которая с одной стороны была красного цвета, а с другой – в камуфляжный принт. Среди аксессуаров выбрала маленькую сумочку на бок.

Особый шарм образу блогера добавлял яркий макияж. Она накрасила глаза красными тенями и сделала маленькие черные стрелки. Слева, под глазом, у звезды было маленькое черное сердечко. На губах у Леси – нюдова помада. Волосы Никитюк собрала в хвост.

Леся Нікітюк
Яркий макияж Леси Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

 Леся Нікітюк
Леся Никитюк посетила цирк Дю Солей​ / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Зажигательная блогера Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода Леся Никитюк
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