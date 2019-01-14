Ярко: Меган Маркл шокировала стильным выходом с принцем Гарри – фото

Поклонники королевской семьи дождались – герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри совершили свой первый совместный выход в 2019 году. Супруги отправились с визитом в город Биркенхед, который начали на площади Гамильтон.

Меган Маркл, беременная первенцем, продемонстрировала заметно округлый живот в ярком наряде.

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Герцогиня надела фиолетовое платье от Aritzia с красным пальто от Sentaler. К образу стилисты Меган подобрали такие же яркие красные туфли-лодочки на высоких каблуках.

Образ бывшей актрисы завершили серьги Pippa Small и коричневая сумка от Gabriela Hearst.

Что интересно, такую же палитру цветов однажды удачно соединила принцесса Диана, поэтому в сети в очередной раз обсуждают то, что Маркл пытается подражать стиль матери принца Гарри.



Меган Маркл / Getty Images

Принцесса Уэльская Диана не боялась экспериментировать со стилем и яркими цветами. Во время визитов в Гонконг и Индию она появлялась на публике в фиолетовой юбке и красном жакете, который дополнила фиолетовыми лодочками.



Принцесса Диана / Georges De Keerle / Getty Images

Известно, что следующий официальный выход принца Гарри и Меган Маркл запланирован в среду, 16 января. Это будет визит в организацию "Мейхью", а затем они посетят спектакли "Цирка дю Солей" в Альберт-холле в Лондоне.



Меган Маркл / Getty Images



Меган Маркл / Getty Images



Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images