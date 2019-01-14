Ярко: Меган Маркл шокировала стильным выходом с принцем Гарри – фото

43 Читати новину українською
Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Поклонники королевской семьи дождались – герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри совершили свой первый совместный выход в 2019 году. Супруги отправились с визитом в город Биркенхед, который начали на площади Гамильтон.

Меган Маркл, беременная первенцем, продемонстрировала заметно округлый живот в ярком наряде.

Читайте также: Первый выход в новом статусе: Меган Маркл засветилась в пальто от Oscar de la Renta

Герцогиня надела фиолетовое платье от Aritzia с красным пальто от Sentaler. К образу стилисты Меган подобрали такие же яркие красные туфли-лодочки на высоких каблуках.

Образ бывшей актрисы завершили серьги Pippa Small и коричневая сумка от Gabriela Hearst.

Что интересно, такую же палитру цветов однажды удачно соединила принцесса Диана, поэтому в сети в очередной раз обсуждают то, что Маркл пытается подражать стиль матери принца Гарри.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Принцесса Уэльская Диана не боялась экспериментировать со стилем и яркими цветами. Во время визитов в Гонконг и Индию она появлялась на публике в фиолетовой юбке и красном жакете, который дополнила фиолетовыми лодочками.

принцеса діана
Принцесса Диана / Georges De Keerle / Getty Images

Известно, что следующий официальный выход принца Гарри и Меган Маркл запланирован в среду, 16 января. Это будет визит в организацию "Мейхью", а затем они посетят спектакли "Цирка дю Солей" в Альберт-холле в Лондоне.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль и мода Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые громкие концерты января 2019 года: куда пойти в Киеве
сегодня 14:30 Самые громкие концерты января 2019 года: куда пойти в Киеве
81
Тренд – белое платье: топ-10 образов на Critics' Choice Awards 2019
сегодня 13:16 Тренд – белое платье: топ-10 образов на Critics' Choice Awards 2019
122
Critics' Choice Awards 2019: провальные образы на красной дорожке
сегодня 12:32 Critics' Choice Awards 2019: провальные образы на красной дорожке
55
Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
сегодня 10:43 Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
Богданна Рибак 147
Как носить красный цвет: топ-10 примеров королевы Испании
13 января 17:14 Как носить красный цвет: топ-10 примеров королевы Испании
Анастасія Манюхіна 258
От моделей к певиц: самые громкие романы актера Орландо Блума
13 января 15:21 От моделей к певиц: самые громкие романы актера Орландо Блума
330
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук