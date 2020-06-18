Певица Настя Каменских в очередной раз продемонстрировала стильный образ. Артистка распространила в сети фото, на котором запечатлена в яркой кофте.

NK неутомимо диктует тренды украинским модницам. На карантине она чуть ли не ежедневно публиковала кадры, на которых демонстрировала актуальный наряд. Очередной модный снимок звезда обнародовала на личной странице в инстаграме.

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Летний образ Насти Каменских

Исполнительница сделала селфи во дворе загородного дома. На фоне видно красивое голубое небо. И больше всего привлекает внимание одежда Каменских.

Для солнечного летнего дня она выбрала легкую яркую кофту, на которой сочетались три цвета: желтый, розовый и оранжевый. Волосы звезда уложила в фирменные кудри и завязала в два хвостика сверху. Ее уши украшали минималистичные серьги. Макияж у NK был очень нежным, с прозрачным блеском на губах.

Думай так, чтобы в сердце была только любовь. И чаще улыбайся,

– написала в заметке Настя.

Яркий образ Насти Каменских / Instagram / @kamenskux