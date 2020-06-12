Популярная украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева заинтриговала поклонников новой фотографией. Она предстала перед камерой в стильном образе с пикантным декольте.

Надя Дорофеева на личной странице в инстаграме опубликовала фото, которым взбудоражила сеть. Красавица предстала в очень соблазнительном образе, который привлек внимание поклонников.

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Обольстительный образ Нади Дорофеевой

Надя любит щеголять соблазнительными формами и показывать стильные наряды. Она неизменно диктует тренды украинским модницам.

На очередной страстной фотографии артистка позирует в красном спортивном костюме с укороченной курткой. Молния наряда расстегнута, что продемонстрировало ее пикантное декольте. На шее у исполнительницы видим металлическую подвеску. Волосы, которые развевались, она уложила в оригинальную прическу с двумя косичками впереди. На лице сделала макияж в нежных тонах с акцентом на губах.



Надя Дорофееева с соблазнительным взглядом / Instagram / @nadyadorofeeva

"Backstage", – коротко написала в публикации Надя. Очевидно, она готовит для своих поклонников невероятный сюрприз. Кадр был сделан на съемочной площадке, поэтому скоро фанаты смогут увидеть новый проект Дорофеевой.