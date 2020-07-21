Популярная украинская танцовщица, победительница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева второй раз беременна. Пока она ждет появления малыша, вместе с мужем и дочкой отправилась на желанный отдых в Турцию.

Живописными фотографиями из отпуска хореограф поделилась на личной странице в инстаграме. Она с нетерпением ждала, когда же откроют авиаграницы, чтобы как можно быстрее улететь к морю.

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Илона Гвоздева, которая находится на последних месяцах беременности, решилась отправиться на отдых за границу. Она проводит отпуск вместе с мужем Иваном и дочерью Валерией. Семья отдыхает и наслаждается солнечными днями. После длительного пребывания на строгом карантине они релаксируют каждую минуту.

Илона Гвоздева с супругом / Instagram / @ilonagvozdeva

Дочь Илоны Гвоздевой / Instagram / @ilonagvozdeva

Образ Илоны Гвоздевой

На колоритных кадрах, которые были сделаны во время вечерней прогулки по пустынным улочкам, танцовщица появилась в ярком костюме, который едва прикрывал ее большой животик. Образ состоял из кофты с длинными рукавами, которая завязывалась тканевым ремнем, и брюк. Костюм был красного цвета с анималистическим черным принтом.

Шею Илоны украшала красивая минималистичная подвеска. Волосы она уложила ровно и собрала назад. На лице сделала легкий макияж, нарисовав ресницы тушью, а губы – коричневой помадой.

Образ Илоны Гвоздевой на отдыхе в Турции / Instagram / @ilonagvozdeva