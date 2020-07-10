Певица не перестает радовать публику откровенными образами и пикантными ракурсами. Настя Каменских поделилась фото в ярко-розовом купальнике. Обнаженное тело она прикрыла прозрачной накидкой, а лицо оставила без косметики.

Похоже, лето – любимое время года знаменитой певицы, ведь она с удовольствием меняет фантастические образы и купальники. На личной странице в инстаграме Настя Каменских показала очередное фото с отдыха, которое наделало шума в сети.

К теме В белой футболке с ярким принтом: Настя Каменских похвасталась летним образом – фото

Звезда решила поинтересоваться у поклонников, как они планируют провести выходные, а сама, судя по всему, уже успела порелаксировать в воде. Она не только показала свой отдых, но и зарядила позитивом и хорошим настроением.

Образ Насти Каменских

На откровенном фото она предстала в ярко-розовом купальнике, который не оставит без внимания мужчин ни одну красавицу на пляже или возле бассейна. Бюстгальтер на тонких бретелях выгодно выглядел на пышном бюсте певицы. Стройное тело она прикрыла черной прозрачной накидкой с сетчатыми рукавами.

На отдыхе Настя Каменских не наносит макияж и смело фотографируется без косметики. Волосы она собрала в высокий пучок. Несмотря на досуг на воде, знаменитость оставила украшения – на ней красовались серьги в форме сердец и лаконичная цепочка.