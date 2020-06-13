Украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик в очередной раз очаровала сеть ярким летним образом. Она похвасталась стильным платьем с цветочным принтом.

На личной странице Лилии в инстаграме появилась серия летних кадров, на которых она позирует в роскошном платье. Она все еще находится на карантине в загородном доме, поэтому устраивает фотосессии на собственном дворе.

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Летний образ Лилии Ребрик

Лилия предстала перед камерой в длинном платье желтого цвета с цветочным принтом. Высокий разрез на ноге продемонстрировал соблазнительную фигуру знаменитости. Особого шарма такому наряду добавляли оголенные плечи и объемные рукава. Ребрик позировала босиком на траве, что создавало летнюю атмосферу.

Волосы телеведущая уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий макияж. Среди аксессуаров выбрала серьги, часы и солнцезащитные очки круглой формы.

Я кайфую! Небо ем глазами, воздух – ложками, цвета – сердцем. Но есть и минусы во вкусах лета: насекомые тоже любят природу и в этом году их невероятно много. Как справляетесь с ними?

– спросила у подписчиков актриса.



Лилия Ребрик в ярком платье с цветочным принтом / Instagram / @liliia.rebrik



Лилия Ребрик похвасталась стройными ногами / Instagram / @liliia.rebrik



Лилия Ребрик позирует, лежа на траве / Instagram / @liliia.rebrik