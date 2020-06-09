Украинская телеведущая Катя Осадчая в который раз похвасталась стильным нарядом. Она показала яркое платье, которое хорошо подойдет для теплого летнего дня.

Катя Осадчая неоднократно показывала, что умеет удачно сочетать работу телеведущей с отдыхом. Во время карантина она вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном посещали интересные места Киевщины, узнавали природу родного края. Также звезда показывала, как развлекается во дворе загородного дома. На личной странице Кати в инстаграме появилось очередное яркое фото.

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Летний образ Кати Осадчей

Для солнечного летнего дня Катя выбрала подходящий наряд. В выходной она решила надеть платье ярко-желтого цвета с цветочным принтом. Соединила его с удобной бежевой обувью. Дополнила look солнцезащитными очками.

Волосы звезда собрала в хвост и появилась на фото без макияжа. Известно, что Осадчая является сторонницей естественной красоты, поэтому неоднократно возникает на снимках в таком виде.

Катя позировала, сидя на траве, и похвасталась длинными и стройными ногами.

Есть желание, чтобы лето не пролетело, как один миг. Наполнять его приключениями, насколько это возможно. За какими приключениями отправились вы?

– спросила телеведущая у подписчиков.



Катя Осадчая в ярком платье / Instagram / @kosadcha

Отметим, фото было сделано в день рождения отца Кати. Они праздновали его в семейном кругу 7 июня, а фотографиями Осадчая делилась в сети. Тогда она позировала перед камерой в таком же аутфите.