Настя Каменских продолжает диктовать тренды украинским модницам. Артистка поделилась вариантом стильного летнего аутфита, который прекрасно подойдет для солнечного дня.

Яркие фото NK опубликовала на личной странице в инстаграме. Исполнительница устроила домашнюю фотосессию и показала, какой look выбрала для пятницы.

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Певица надела короткий асимметричный неоново-зеленый топ с одним рукавом, который соединила с светлыми джинсовыми мини-шортами. Такой наряд Насти Каменских создал яркий, необычный для нее образ.

Звезда дополнила свой look стильными серьгами и часами. Привлекает внимание также маникюр знаменитости. Одну руку она накрасила белым лаком, а другую – черным. На лице сделала макияж в коричневых оттенках, а волосы уложила в легкие локоны и забрала назад.



NK в ярком топе и мини-шортах / Instagram / @kamenskux



Летний образ Насти Каменских / Instagram / @kamenskux

В заметке NK пожелала пятимиллионной аудитории подписчиков яркой пятницы. За час фото лайкнули почти 50 тысяч раз. Похоже, что летний аутфит понравился поклонникам певицы и они выражают свое восхищение в комментариях.