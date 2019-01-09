"Ярость и депрессия растворяются, как дым": Энн Хэтэуэй рассказала, как борется со стрессом

Знаменитая голливудская актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Дьявол носит Prada", снялась для обложки февральского номера америнского журнала Town & Country. Энн Хэтэуэй предстала на фото в роскошном наряде, а в интервью поделилась секретами борьбы со стрессом и депрессией.

Оскароносная актриса, которая недавно засветилась на улицах Нью-Йорка во время съемок сериала "Современная любовь", снялась для американского глянца. Энн Хэтэуэй украсила обложку журнала Town & Country и дала откровенное интервью, в котором рассказала о своих методах борьбы с депрессией.

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Голливудская актриса для Town & Country / Town & Country Mag

Глянец представил два варианта первой страницы, для которых снялась актриса на своей странице в Instagram. На двух снимках она предстала кардинально разной, однако заметно, как уверенно Энн Хэтэуэй позировала перед камерой. Также актриса призналась журналистам Town & Country, каким методом она преодолевает стрессовые ситуации.

Я устанавливаю таймер на телефоне, зажигаю свечу и пишу все, что меня беспокоит. И никогда не перечитываю написанное. Как только время заканчивается, просто вырываю эту страницу и сжегаю ее над пламенем. Вся негативная энергия, ярость и даже депрессия уходят, растворяются как дым,

– рассказала Энн Хэтэуэй американскому изданию.



Энн Хэтэуэй для Town & Country / Instagram / @townandcountrymag



Энн Хэтэуэй / Town & Country Mag



Энн Хэтэуэй / Instagram / @townandcountrymag



Оскароносная актриса для Town & Country / Town & Country Mag