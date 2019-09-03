Jay-Z устроил сюрприз Бейонсе во время концерта: видео подогрело слухи о ее беременности

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Знаменитая американская чета Jay-Z и Бейонсе неоднократно удивляла мир своими роскошными подарками и общими выходами. Накануне дня рождения артистки рэпер решил устроил еще один сюрприз своей жене, который запомнят также тысячи фанатов.

Известно, что в течение последней недели Jay-Z уделял все свое время работе, поскольку выступал на музыкальном фестивале "Made In America" в Филадельфии, США. Однажды Бейонсе приехала поддержать мужа, но никак не ожидала, что там ее будет ждать сюрприз.

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Ожидая завершения выступления Jay-Z, она услышала, как зрители концерта восклицают: "С днем рождения!". После этого за кулисы к Бейонсе подошел мужчина, а его помощники вынесли волшебный торт с бенгальскими огнями. Рэпер также держал в руке бутылку элитного шампанского, а вся команда Jay-Z пела поздравительную песню. Бейонсе была приятно удивлена и благодарила всех за праздник.

 

Стоит добавить, что формы Бейонсе стали заметно крупнее, а поясная сумочка заметно выделялась на округлом животе. Как и месяц назад, можно предположить, что поп-дива действительно в третий раз беременна, что также заметили фанаты в комментариях к видео. Что интересно, Jay-Z попросил присутствующих не снимать ничего на камеру и не выкладывать в сеть.


Бейонсе беременна? / Скриншот из видео


Бейонсе беременна? / Скриншот из видео

На снимках в инстаграме Бейонсе не позировала в профиль, поэтому поклонникам трудно понять, действительно ли Бейонсе ожидает пополнения в семье. Добавим, что в совместном браке с Jay-Z у нее родилось трое детей: Блю Айви и двойняшки Руми и Сэр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

 

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Теги: LifeStyle Бейонсе Звездные дни рождения
Источник: LifeStyle 24
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