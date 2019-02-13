Язык знала по песням: финалистка Нацотбора Евровидение-2019 YUKO о российском гражданстве

9 февраля 2019 года была выбрана первая тройка финалистов Национального отбора на Евровидение-2019, в которую вошли: YUKO, Brunettes Shoot Blondes, MARUV. Солистка группы YUKO Юлия Юрина ошеломила новостью о том, что она – гражданка России.

Об этом артистка сообщила в прямом эфире Нацотбора Евровидение-2019, добавив, что она недавно получила справку о постоянном проживании на территории Украины. Впоследствии на своей странице в Facebook Юрина объяснила свою любовь к украинской культуре.

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По словам певицы, она родилась в Анапе (Краснодарский край, Кубань) и прожила там 18 лет. С трех до семнадцати лет девушка пела в ансамбле песни и танца "Соловейко", в котором большая часть репертуара состояла из украинских песен.

В 2010 году посетили с выступлением Украину, где мне посчастливилось петь того же "Поверніть соловейко" на Майдане во время празднования дня святого Николая. Тогда мне и предложили место в консерватории, но поскольку мне было 16 лет, я решила подождать со вступлением, доучиться до 11 класса и уже тщательно подготовившись, приехать на учебу в Украину,

– призналась Юлия.

В 2012 году будущая солистка группы YUKO подала документы в консерваторию и поступила на кафедру фольклора.

"На творческих экзаменах я пела песни Нины Матвиенко. Украинский язык тогда знала только по песням, но с произношением во время выполнения проблем не было", – рассказала девушка.

Что интересно, она с 2015 года пыталась получить вид на жительство в Украине. Это произошло в декабре 2018 года.