Языкастые здания, монстры и Трамп: художник показал коллажи с урбанистическими химерами

Страсть американского художника Бена Рубина – переосмысливать урбанистическую жизнь. Особенно по душе ему пришлись фантазии, где большие города населяют не только люди, но и причудливые существа.

Поскольку люди совершенно не пугаются, даже не замечают городских монстров, то живут они в мире и согласии.

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Коллаж Бена Рубина

Рубин сам делает фотографии родного Нью-Йорка – подземок, районов, мостов, дорог, площадей, – а потом дорисовывает диковинных существ.



Коллаж Бена Рубина

Выглядит все это довольно забавно, порой жутко. Этим, пожалуй, и цепляет художник. В Instagram за его работами следят 163 тысячи поклонников.



Коллаж Бена Рубина

Урбанистические коллажи Бена Рубина: смотрите фото