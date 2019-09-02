Эд Ширан покидает сцену на полтора года

Британский исполнитель Эд Ширан, который вошел в пятерку самых богатых знаменитостей мира по версии Forbes, решил уйти со сцены на полтора года. Причиной этому стал гастрольный тур, который длился более двух лет по всему миру.

Лишь несколько дней назад завершился концертный тур Эда Ширана Divide Tour, длившийся с марта 2017 года и ставший самым кассовым в истории музыки (755,6 миллиона долларов). После двух изнурительных лет британец решил ненадолго остановиться и уделить время семье, в частности жене Черри Сиборн, сообщает The Independent.

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"Как вы можете знать, а можете и не знать, я был в гастролях Divide уже больше двух лет, и это последний день", – отметил артист во время своего последнего выступления в Chantry Park в Великобритании.

Вместе с этим он добавил, что уходит со сцены на 18 месяцев, но обещает вернуться к фанатам.

Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт в ближайшие полтора года,

– возвестил сторонникам Ширан, сравнив завершение тура с "расставанием с девушкой, с которой вы были вместе несколько лет".