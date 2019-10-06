Эд Ширан снял клип в стиле шпионского фильма с Cardi B и Камилой Кабелло: видео

Популярный британский певец Эд Ширан, который вошел в пятерку самых богатых знаменитостей мира по версии Forbes, презентовал видеоклип. Знаменитость снял ролик в стиле "бондианы" на песню South of the Border, в котором также снялись известные певицы – Камила Кабелло и Cardi B.

Эд Ширан еще в начале сентября 2019 года заявил, что берет музыкальный перерыв на полтора года, чтобы уделить свое время семье. Причиной паузы стал гастрольный тур, который длился более двух лет по всему миру.

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Однако артист все-таки сделал сюрприз поклонникам, презентовав 4 октября новый клип на песню South of the Border со своего четвертого студийного альбома No.6 Collaborations Project.

Видеоклип получился очень эффектный и был снят в стиле шпионского минифильма. В нем сыграли Камила Кабельо, Cardi B, Алексис Рен и Пол Кармирян.

Эд Ширан – South of the Border: смотрите видеоклип