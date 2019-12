Эд Ширан уходит со сцены: сколько продлится творческая пауза музыканта

Английский певец и автор песен, который попал в тройку самых высокооплачиваемых музыкантов этого года, объявил о перерыве в своем творчестве. Эд Ширан отметил, что в течение двух лет он работал в крайне изнурительном режиме и сейчас нуждается в отдыхе, чтобы по-новому посмотреть на мир.

Вчера, 24 декабря, певец опубликовал на официальной странице в инстаграме свое последнее сообщение в этом году. Эд Ширан признался многочисленной армии поклонников по всему миру, что сейчас нуждается в отдыхе не только от социальных сетей, но и от напряженного ритма жизни. Он ставит на паузу свое творчество, но обещает вернуться.

В 2019 году прибыль певца составила 110 миллионов долларов, что позволило 28-летнему британцу взлететь на музыкальный олимп. Такому заработку способствовали непрерывные гастрольные туры крупнейшими концертными площадками планеты.

Однако успешный исполнитель признался, что хочет почувствовать спокойную жизнь, посвятить время семье, путешествиям, чтению книг и, безусловно, написанию новых хитов. Он утверждает, что нуждается во вдохновении, чтобы снова касаться самых сокровенных уголков души своих преданных поклонников.

Всем своим родным и друзьям и своим фанам благодарен за то, что вы всегда оставались восторженными. Я обещаю вернуться с новой музыкой, когда придет время. Мне необходимо пережить чуть больше, чтобы действительно было о чем писать,

– анонсировал Эд Ширан в сети.

Чтобы заверить сторонников в окончательности своего решения, музыкант даже изменил главное фото профиля в инстаграме. Теперь на его странице красуется красноречивая надпись "BRB" – "Вe right back" ("Я скоро вернусь").

Напомним, что прежде чем отправиться в творческий отпуск, Эд Ширан порадовал поклонников романтическим видеоклипом на песню "Put It All On Me", в котором рассказал 15 историй любви, не минуя и личную жизнь. В конце видео певец рассказал о своих отношениях с женой Черри Сиборн, с которой он тайно женился в январе 2019 года.

Эд Ширан – Put It All On Me: смотрите видеоклип