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Эд Ширан выпустил клип на песню Put It All On Me, где показал истории любви 15 пар: видео

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Ед Ширан выпустил клип на песню Put It All On Me / Скриншот

Популярный британский певец Эд Ширан представил романтический клип на песню Put It All On Me, в котором рассказал 15 историй любви, не минуя и свою личную жизнь.

Новый клип был опубликован 22 декабря на официальном ютуб-канале певца. Видео будто бы состоит из минифильмов, в которых влюбленные разных национальностей и возраста танцуют вдвоем.

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А снизу ролика идут субтитры, в которых кратко рассказывается об истории жизни этих двух людей. К примеру, "Мы встретили пару в Австралии во время их медового месяца. Мы спросили,  не хотят ли они станцевать (на камеру пара начинает танцевать). Стефани и Тайсон, женаты 2 недели".

Все 15 историй очень трогательны. В видео можно увидеть даже легкий и зажигательный танец супругов, которые сыграли свадьбу 49 лет назад, а также показана жизнь однополых пар.

Интересно то, что Эд Ширан в конце рассказал о своих отношениях с женой Черри Сиборн, с которой он тайно женился в январе 2019 года. Как известно, пара познакомилась в школе, но их отношения начали развиваться только с 2015 года.

Эд Ширан – Put It All On Me: смотрите видеоклип

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Звездные романы
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