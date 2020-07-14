Украинский пластический хирург Эдгар Каминский уже несколько месяцев встречается с новой возлюбленной Ольгой Богатой. 13 июля он опубликовал новые фотографии с фотосессии возле "Киевского моря", которые очаровали сеть. Кроме фото, мужчина оставил на своей инстаграм-странице трогательный стих киевского поэта Ивана Якимова, чтобы поздравить любимую с днем ее рождения.

Бывший муж Славы Каминской на своей инстаграм-страничке оставил серию фотографий, на которых нежно целует и обнимает свою возлюбленную. Пара гуляла по берегу водоема и не скрывала своих чувств. Для фотосессии они выбрали стильный couple look: Ольга – белый топ с шортами, серый кардиган и соломенную шляпу, а Эдгар – белую футболку и кроссовки, оливковые шорты и голубую рубашку.

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Особой романтичности кадрам добавил пейзаж и закат солнца, в лучах которого купалась пара. Автором снимков стал Юра Раковский. Особое внимание также привлекло стихотворение, которое опубликовал хирург. Его автором является Иван Якимов, который на своих инстаграм и фейсбук-страницах часто публикует проникновенную поэзию.

"Погнали со мной, хоть до самого края света?!

И домашним скажи, чтоб не ждали тебя домой.

Когда кончится вирус и снимутся все запреты.

Погнали со мной?

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Мы ещё не разменяны в мелочь, ещё не разбиты

В социальных сетях, где царят… впрочем, видишь сама.

Мы, фальшивя, споём у костра в три аккорда куплеты,

Мы ещё помолчим.

И друг другу посмотрим в глаза.

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Допивай свою грусть, по бокалам разлитую дома,

Собирай свои вещи в тот самый, походный рюкзак.

Буду ждать без пяти, выходи, я стою под балконом.

У меня ничего за душой.

Но внутри полный бак.

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Мы ворвёмся как следует в предстоящее лето

И отпразднуем всё:

Карантин, чепуху и отстой.

Чтоб болтать о любви там, на краешке белого света.

Выходи без пяти под балкон и

Погнали со мной?!"

Таким образом мужчина хотел поздравить Ольгу Богатую с днем рождения. "Улыбашка, погнали со мной?", – спросил Каминский в заметке, на что она в комментарии ответила: "С тобой, не оглядываясь, хоть на край света".

Что известно о разводе Каминских и новой возлюбленной хирурга?

Новость о разводе Славы и Эдгара Каминского всколыхнула сеть 5 июня 2019 года. Оказалось, что Эдгар Каминский подал на развод сам еще 19 апреля 2019 года. Известный пластический хирург уже не впервые решался на такой шаг, однако 2 июля 2019 года брак известной украинской пары все же был официально расторгнут. По словам Эдгара, причиной развода стала нехватка доверия со стороны Славы и постоянные конфликты, которые мешали ему работать. После развода звезды мирно решили вопрос с разделом имущества и опекой на двумя общими детьми: 4-летним Леонардом и 3-летней Лаурой.

Что касается Ольги Богатой, то она является совладельцем и арт-директором бренда Jean Gritsfeldt в Киеве. Эдгар впервые рассказал об отношениях с Ольгой в январе 2020 года. Известно, что некоторое время они скрывали от общественности роман, но фото из французских Альп стало точкой отсчета их публичного романа.